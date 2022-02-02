Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol: 78 - Bursa Büyükşehir Belediyespor:54

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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta erteleme maçında Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi sahasında karşılaştığı Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 7854 mağlup etti.



Salon: Edip Buran

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli xx, Nazlı Çisil Güngör xx, Uğur Akyıldız xx

Çukurova Basketbol: Asena Yalçın x 3, Kuanitra Holingsvorth xx 6, Temi Fagbenle xxx 20, Tiffany Hayes xxx 25, Shavonte Zellous xx 7, Şevval Akalan x 3, Fatmanur Karakaş xx 9, Sinem Ataş xx 3, Kristina Anigwe x 2

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Claudia Cuic xx 8, Duygu Özen x 4, Gizem Uca xxx 13, Gonca Karataş xx 10, İrem Sözen x 3, Kathleen Doyle xx 8, Saranda Daci x 2, Victoria Macaulay xx 6

1. Periyot: 249 (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)

Devre: 3729 (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)

3. Periyot: 6245 (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)

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