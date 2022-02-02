ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 78-54

Soner AYDIN / MERSİN, (DHA)-
SALON: Edip Buran
HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Nazlı Çisil Güngör, Uğur Akyıldız
ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 3, Kuanitra Holingsvorth 6, Fagbenle 20, Hayes 25, Zellous 7, Şevval Akalan 3, Melis Talay, Fatmanur Karakaş 9, Sinem Ataş 3, Esra Ural Topuz, Yeliz Doğan, Anigwe 2
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Cuic 8, Duygu Özen 4, Ferda Yıldız, Gizem Uca 13, Gonca Karataş 10, İremnur Akengin, İrem Sözen 3, Doyle 8, Merve Arı, Dacı 2, Sudenur Bayrak, Macaulay 6,
1'İNCİ PERİYOT: 24-9
İLK YARI: 37-29
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-45
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13'üncü hafta erteleme maçında Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 78-54 yendi.
DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2022-02-02 17:21:27
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.