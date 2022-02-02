ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 78-54

Burası Alaska değil! İçinde sıra gecesi yapıyor

'Böyle böyle 3 iş yapsam 27 milyon zarardayım!'

Hadise ile Mehmet Dinçerler arasında neler oluyor?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Soner AYDIN / MERSİN, (DHA)-

SALON: Edip Buran

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Nazlı Çisil Güngör, Uğur Akyıldız

ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 3, Kuanitra Holingsvorth 6, Fagbenle 20, Hayes 25, Zellous 7, Şevval Akalan 3, Melis Talay, Fatmanur Karakaş 9, Sinem Ataş 3, Esra Ural Topuz, Yeliz Doğan, Anigwe 2

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Cuic 8, Duygu Özen 4, Ferda Yıldız, Gizem Uca 13, Gonca Karataş 10, İremnur Akengin, İrem Sözen 3, Doyle 8, Merve Arı, Dacı 2, Sudenur Bayrak, Macaulay 6,

1'İNCİ PERİYOT: 24-9

İLK YARI: 37-29

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-45

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13'üncü hafta erteleme maçında Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 78-54 yendi.

DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2022-02-02 17:21:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.