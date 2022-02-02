Dorse ile lastik arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti

'Böyle böyle 3 iş yapsam 27 milyon zarardayım!'

Hadise ile Mehmet Dinçerler arasında neler oluyor?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin’in Tarsus ilçesinde tırın dorse bölümünde kafası sıkışan sürücü yaşamını yitirdi.

TarsusMersin karayolunda TarsusÇukurova otoban bağlantı yolu yakınındaki KOBİ işletmelerinin bulunduğu bölgede 01 AIG 074 çekici plakalı park halindeki tırın dorse bölümünde tekerlek ile dorse platformu arasına kafası sıkışan sürücü Tuncay Altunhan, ihbar üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye arama kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Altunhan'ın yaşamını yitirdiği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.