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Dorse ile lastik arasında başı sıkışan TIR sürücü hayatını kaybetti

DHA

Dorse ile lastik arasında başı sıkışan TIR sürücü hayatını kaybetti


Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesinde kullandığını TIR'ın dorse kısmıyla lastik arasında başı sıkışan sürücü yaşamını yitirdi.
Mersin-Tarsus otoban bağlantı yolu üzerinde 01 AIG 074  plakalı park halindeki TIR'ın yanında hareketsiz duran kişiyi fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler dorse ile lastik arasında başı sıkışan sürücüyü itfaiye yardımıyla çıkarttı. İsminin Tuncay Altunhan olduğu belirlenen sürücünün öldüğü tespit edildi. Altunhan'ın cesedi Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2022-02-03 00:31:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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