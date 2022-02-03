Mersin'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesince, kentin yüksek kesimlerine yağan yoğun kar nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için kritik noktalarda çok sayıda iş makinası ve onlarca personelle çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Mersin'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, kentin yüksek kesimlerine yağan yoğun kar nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için kritik noktalarda çok sayıda iş makinası ve onlarca personelle çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, yaylacıların da kaldığı Tarsus’a bağlı Gülek Mahallesi başta olmak üzere GömmeceKeşliEminlik, ArdıçlıİnköyOlukkoyağı, BoztepeBöğrüeğriDorak grup yolları ile Çamalan, Emirler, Çukurbağ mahalleleri ve daha birçok noktada yolları açarak, mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu. Tuzlama işlemi de yapan ekipler, Çamlıyayla’da merkez başta olmak üzere Giden, Bağçatağı, Darıpınarı, Sarıkavak, Belçınar, Körmenlik, Kesecik, Sebil, Ulumeres, Sığır yaylası, Fakılar ve daha pek çok noktada kar küreme çalışmaları yürütüyor.
Tarsus Belediyesi ekiplerinin de iş makinası ve personel desteği verdiği karla mücadele çalışmaları kapsamında araçların bakımları ise mobil ekipler tarafından sahada gerçekleştiriliyor.
“Gecegündüz 24 saat hizmet verdiler”
Tarsus’a bağlı Gülek Mahallesi Muhtarı Tuncay Seyrek, son yılların en çetin kışını geçirdiklerini ifade ederek, “Yer yer bir metreyi geçen karlar oldu. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız, bütün personeliyle buradaydı. Gecegündüz 24 saat hizmet verdiler. Kendilerinden Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum. Allah’ın izniyle böyle bir sıkıntıyı atlattık. İnşallah daha güzel olur ilerleyen günlerde” dedi.
Toroslar halkı karla mücadele çalışmalarından memnun
Mersin’de yoğun kar yağışının en fazla olduğu ilçelerden biri olan Toroslar’da Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mesai mefhumu gözetmeden çalışıyor. İlçenin kar yağışı alan her mahallesinde çalışan ekipler, yol açma, tuzlama ve kurtarma çalışmaları yürütüyor. Kar yağışının başladığı ilk anlardan bu yana yürütülen karla mücadele çalışmaları hem muhtarlardan hem de bölge halkından takdir topluyor.
“Hayvanlarımız telef olacaktı. Geldiler, açtılar yolumuzu”
Güzelyayla Mahalle Muhtarı Yasin Öz, hizmetlerden memnun olduklarını ifade ederken, “Büyükşehir Belediyesinden, Toroslar’dan, başkanlardan hiç sıkıntımız yok. Hepsinden memnunuz. Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanını Büyükşehir açtı, Toroslar’ın sorumluluk alanını Toroslar açtı. Herkes vazifesini yapıyor, sıkıntı yok” diye konuştu.
Ahırına giden yolu kapanan mahalle sakinlerinden Mehmet Yılmazer, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin zor anında imdadına yetiştiğini belirterek, “Gördüğünüz gibi yoğun bir kar yağdı, afet oldu. Yolumuzu açtırdık. Başkanımız Vahap Seçer’den Allah razı olsun, hizmetlerinden dolayı. Hayvanlarımızın suyu bitmişti, su getiriyoruz. Yemimiz bitti, yem getireceğiz. Hayvanlarımız telef olacaktı. Bir metrenin üzerinde kar var" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Seçer'den öğrencilere tavsiye: "Sosyal olun. İnsan tek başına yaşayamaz" Mersin Büyükşehir Belediyesinin merkezde ve ilçelerde yer alan eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde geçen yıl eğitim gören ve üniversiteye yerleşen öğrenciler, yarıyıl tatillerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkür ziyaretinde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Seçer'den öğrencilere tavsiye: "Sosyal olun. ...
Mersin'de kurs merkezleri ara tatilde de eğitime devam etti
YEREL HABERLER Mersin'de kurs merkezleri ara tatilde de eğitime ...
Mersin polisinden KADES bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Mersin polisinden KADES bilgilendirmesi
Tarsus’ta gazete dağıtıcısının elektrikli bisikletini çaldılar
YEREL HABERLER Tarsus’ta gazete dağıtıcısının elektrikli bisikletini ...
Tarsus’ta iki evde yangın çıktı
YEREL HABERLER Tarsus’ta iki evde yangın çıktı
Akdeniz’de 5.1 büyüklüğündeki deprem Mersin’de de hissedildi
YEREL HABERLER Akdeniz’de 5.1 büyüklüğündeki deprem Mersin’de de ...
Dorse ile lastik arasında başı sıkışan TIR sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Dorse ile lastik arasında başı sıkışan TIR sürücü ...
Dorse ile lastik arasında başı sıkışan TIR sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Dorse ile lastik arasında başı sıkışan TIR sürücü ...
Dorse ile lastik arasında başı sıkışan TIR sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Dorse ile lastik arasında başı sıkışan TIR sürücü ...
Dorse ile lastik arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Dorse ile lastik arasında sıkışan sürücü hayatını ...
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 78-54
YEREL HABERLER ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Bursa Büyükşehir ...
Mersin'de nikah solanlarında 02.02.2022 yoğunluğu
YEREL HABERLER Mersin'de nikah solanlarında 02.02.2022 yoğunluğu
Toroslar'da karda mahsur kalan Yörük ailenin yolu açıldı
YEREL HABERLER Toroslar'da karda mahsur kalan Yörük ailenin yolu ...
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol: 78 - Bursa Büyükşehir Belediyespor:54
YEREL HABERLER Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol: 78 ...
MDOB 'Şekeronya' çocuk müzikalini sahneleyecek
YEREL HABERLER MDOB 'Şekeronya' çocuk müzikalini sahneleyecek
Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı
Bozyazı'da deniz kahverengiye döndü
YEREL HABERLER Bozyazı'da deniz kahverengiye döndü
Silifke’de 02.02.2022'de saat 2’de 22 çift nikah kıydırdı
YEREL HABERLER Silifke’de 02.02.2022'de saat 2’de 22 çift nikah ...
Mersin'den İdlib'e 7 tır yardım malzemesi gönderildi
YEREL HABERLER Mersin'den İdlib'e 7 tır yardım malzemesi gönderildi
Toroslar'ın 3. Etap 1/1000 ölçekli imar planı mecliste kabul edildi
YEREL HABERLER Toroslar'ın 3. Etap 1/1000 ölçekli imar planı ...
Dünya genelinden uzmanlar Expo 2020’de halkın nükleer enerjiyi kabulünü tartışıyor
YEREL HABERLER Dünya genelinden uzmanlar Expo 2020’de halkın nükleer ...
Mersin Üniversitesi'ndeki usulsüzlükler Sayıştay raporunda Raporda, eksik mali tabloların yanı sıra usule uygun olmayan vekaleten dekanlık görevlendirmeleri, sınavsız atama ve limitlerin üzerinde alım olduğuna dair tespitler dikkat çekti
YEREL HABERLER Mersin Üniversitesi'ndeki usulsüzlükler Sayıştay ...
Akdeniz’de bir metruk bina daha yıkıldı
YEREL HABERLER Akdeniz’de bir metruk bina daha yıkıldı
Danıştay, yaban keçisi avlama ihalelerini iptal etti
YEREL HABERLER Danıştay, yaban keçisi avlama ihalelerini iptal etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.