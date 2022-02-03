Mersin'de kurs merkezleri ara tatilde de eğitime devam etti

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 249 öğretmenle toplam 4 bin 830 öğrenciyi YKS ve LGS’ye hazırladığı ücretsiz kurs merkezlerinde eğitimöğretim ara tatilde de sürdü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 249 öğretmenle Anamur’dan Tarsus’a kadar kentin birçok noktasında hizmet veren kurs merkezlerinde ara tatil öğrenciler için fırsata dönüştü. Öğrenciler derslerde eksik kaldıkları noktaları tamamlarken, yeni dönemin konularına da şimdiden başlangıç yaptı. Öte yandan seri soru çözümleriyle eksik noktaları tespit eden öğrenciler, öğretmenlerinden bire bir destek alma olanağı da yakaladı. Kurs merkezlerinde ‘1 ekmek 1 çorba’ hizmetiyle güne başlayan öğrenciler, soğuk havada sıcacık çorbalarını alarak klimalı sınıflarda derslerine giriyor.

“Ara tatil öğrencilerimizi bir adım öteye taşıdı”

Kent merkezinde üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’nin sorumlusu Tuğçe Kesici, “Mersin genelinde 9 şubemizde toplam 4271 öğrencimiz var. Bunların bin 170’i merkezde, bu kurumda öğrenim görmekte” dedi. 50 öğretmenle Eylül 2021’de eğitime başladıklarını vurgulayan Kesici, “Bu ara tatil öğrencilerimizi bir adım öteye taşıdı. Seri denemelerle onların seviyelerini ölçtük. Daha sonra o denemelerin çözümlerini yaptık. Çocuklar şu anda nerede olduklarını çok iyi biliyorlar. Buna göre ikinci döneme daha hızlı ve verimli bir şekilde başlayacaklar” diye konuştu.

Rehberlik servisini de oldukça önemsediklerini ve ailelerle de iletişimi sürdürdüklerini kaydeden Kesici, “Burası bizim için bir yolculuk aslında. Biz bin 170 öğrenciyle şu an buradayız ama aslında baktığımızda aileleriyle birlikte 56 bin kişiyle 10 ay süren bir yolculuğa çıkıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Ara tatili fırsat bilip 2 hafta eğitime devam ettik”

Tarsus’un Mithatpaşa Mahallesi’nde öğrencileri LGS’ye hazırlayan Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’nin sorumlusu Aycan Uçar da verimli bir ara tatil geçirdiklerini vurgulayarak, “Mithatpaşa Şubesi olarak 145 öğrenciye hizmet veriyoruz. Birinci dönemi yoğun bir şekilde çalışarak kapattık. Ara tatili de fırsat bilip 2 hafta eğitime devam ettik. Deneme sınavları yaptık. Öğrencilerimizin eksiklerini tespit edip etütlerle ara tatili güzel değerlendirdik” şeklinde konuştu.

“Dışarıda zor bulunabilecek bir imkân”

Kent merkezindeki kurs merkezinde görevli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Bedirhan Özkan, öğrencilerin ara tatilde öğretmenlerine daha fazla soru sorma ve ders anlattırma olanağı bulduğunu belirterek, “Öğrencilerimizi en iyi şekilde en iyi üniversitelere yazdıracağımızdan eminiz” diye konuştu.

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