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Başkan Seçer'den öğrencilere tavsiye: "Sosyal olun. İnsan tek başına yaşayamaz" Mersin Büyükşehir Belediyesinin merkezde ve ilçelerde yer alan eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde geçen yıl eğitim gören ve üniversiteye yerleşen öğrenciler, yarıyıl tatillerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkür ziyaretinde bulundu

İHA

Başkan Seçer'den öğrencilere tavsiye: "Sosyal olun. İnsan tek başına yaşayamaz" Mersin Büyükşehir Belediyesinin merkezde ve ilçelerde yer alan eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde geçen yıl eğitim gören ve üniversiteye yerleşen öğrenciler, yarıyıl tatillerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkür ziyaretinde bulundu

Mersin Büyükşehir Belediyesinin merkezde ve ilçelerde yer alan eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde geçen yıl eğitim gören ve üniversiteye yerleşen öğrenciler, yarıyıl tatillerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkür ziyaretinde bulundu.
Türkiye’nin farklı şehirlerindeki üniversitelerde tıp, eczacılık, diş hekimliği, hukuk, özel eğitim, psikoloji gibi pek çok bölümde okuyan öğrenciler, Başkan Seçer ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Ziyarette, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş ile rehberlik öğretmeni Damla Tam ile 12 öğrenci yer aldı. Başkan Seçer, Mersin’in genç, öğrenci, kültür ve sanat kenti olduğunu, kentte 4 üniversite ve 50 binin üzerinde öğrenci bulunduğunu vurgulayarak, “Genç yoksa kültürü, sanatı, sporu kiminle konuşacaksınız ya da üniversite, üniversite gençliği yoksa, belli bir eğitim düzeyi yoksa, bir birikim yoksa nasıl olacak bunlar? Bir müktesebatınız yoksa. Üniversitelerimiz önemli burada. Mersin Üniversitesi de Tarsus Üniversitesi de 2 vakıf üniversitesi de önemli” dedi.

“Biz çocuklarımızı eğitmek istiyoruz, öğretmek başka bir şey”
Eğitime büyük önem verdikleri için yönetime gelmeden önce bunun hazırlığını yaptıklarını belirten Seçer, "Bizim temel olmazsa olmazlarımız vardı. Buradaki eğitim kurumları diyeyim, onları çok tahkim ettik ve iyi noktalara getirdiğimizi düşünüyorum. Siz de orada eğitim gördünüz. Sadece öğrenim değil, yani eğitim başka bir şeydir, öğretim başka bir şeydir. Biz çocuklarımızı eğitmek istiyoruz, öğretmek başka bir şey. Matematiği, fiziği, müspet bilimleri tamam da çocuğa bir kimlik kazandırmak, onların psikolojisi ile onların ruh hali ile onların dünyası ile iç içe olmak. Yani bizim evladımız gibi görsünler istiyoruz biz onları. Böyle bir oluşum yaptık” ifadelerini kullandı.
Büyükşehir bünyesinde hizmet veren MERCİ ve MERCEK gibi birimlerin çok önemli yapılar olduğundan söz eden Seçer, buralarda çocuklara çok önemli hizmetler verildiğinden bahsetti. Bir ziyaretinde MERCİ’ye gittiğini dile getiren Seçer, “Öğrencileri orada çok mutlu görmüştüm. Üniversite sınavı öncesiydi. Bir de tabi üniversiteyi burada Mersin Üniversitesi’nde okuyan çocuklarımız var. Aranızda da Mersin Üniversitesi’nde 4 öğrencimiz var. Bunlar küçük gibi görülebilir ama şimdi Mersinli olup, uzakta yaşayanlar beni daha iyi anlayacaktır. Şimdi bir çamaşır yıkama, bir yemek yeme, bir ucuz ulaşım. Yani 1 TL’ye ulaşım. Bu Türkiye’nin hiçbir tarafında yok. Biz burada olduğumuz sürece de egale edemezler bu rekoru. Bırakın kırmayı, egale bile edemezler. Dünya görüşüm gereği bazı temel hizmetlerin, sosyal devlet anlayışı içerisinde yapılmasının doğru olduğunu düşünüyorum. 3 liraydı 3 çeşit yemek. 50 kuruş zam yaptık. Hemen üniversitenin giriş kapısının yanında, geçen yine orayı ziyaret ettim. Orada çocuklar kuyruktaydı. Yani o çocuğun ona ihtiyacı var ki o kuyruğa giriyor. Gencecik çocuklar. Bunlar önemli. Çamaşırhanelerimiz çok güzel dönüş alıyor. Memnuniyet gayet iyi. Mahalle mutfakları, aşevi vesaire. Bunları biz öğrencilerimize de yansıtıyoruz" şeklinde konuştu.

“Türkiye'de şu anda yükselen yıldız Mersin”
Mersin’in huzur kenti olmasını istediklerinin altını çizen Seçer, “En büyük sorunlarınızın başında şunun geldiğini ben biliyorum, okuyoruz, okuyoruz ama okul bittikten sonra ne olacak? Acaba Mersin'e geri dönebilecek miyiz? Mersin'de iş bulabilecek miyiz? Mersin bize nasıl bir yaşam sunacak? Emin olabilirsiniz ki Türkiye'de şu anda yükselen yıldız Mersin. İşin güvenliğini, ekonomisini, sosyolojisini vesaire hepsini işin içine kattığın zaman birçok faktör var. Ama bunlardan bir tanesi ve en önemlisi belki de yerel yönetimler, belediyeler. Burada benim yaşam biçimim, bakış açım, oturuşum, giyimim, kuşamım, renk tercihim bile şehre yansıyor. Bugün şehirdeki renkler neyse benim zevkim o. İdeolojik kent olsun istemiyoruz. İdeolojimiz varsa biz özgür bir kentiz. Bizim ideolojimiz özgürlük. Yasalar var. Hukuk devleti, kanun var, nizam var” dedi.

Mersin’in daha da güzel bir kent olacağını söyleyen Seçer, sözlerini şöyle sürdürdü: “İnşallah siz de hayırlısıyla okullarınızı bitireceksiniz. Ben eminim başarılı da olacaksınız. Yeter ki mutlu olun. Başarı eşittir mutluluk. Gerisi bana göre teferruatta kalır. Mutlaka bazı enstrümanlar gerekiyor mutluluğa ama bir başına para mutluluk değil. Bir başına makam değil. Hepsinin bir bileşkesi. Önemli olan mutlu olun. Benliğiniz berrak olsun. Bir tavsiyem var, sosyal olun. İnsan tek başına yaşayamaz. Dostlarınız, arkadaşlarınız olsun. Mutlaka hasta bir arkadaşınıza yardım eli uzatın. Mutlu bir haber almışsa ailesinden gidin mutluluğuna ortak olun. Bakın emin olun hayat size daha güzel görünecek. Mutlaka hepinizin ayrı ayrı sorunları vardır. Onu ayrı tutuyorum. Onla baş etmeye gayret edeceksiniz. O zaman dostlarınız size yardımcı olacak. İşte onun için sosyal olun diyorum. Onun için acı paylaşın ki siz de acı çektiğinizde biri gelsin o acıyı paylaşsın sizinle. İnşallah Mersin’e döneceksiniz. Mersin o tarihlerde bugünden daha da iyi olacak. Çok daha güzel olacak. İşte metro temeli atıldı. Burada çok önemli gelişmeler var.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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