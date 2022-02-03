Akdeniz Belediyesinde Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçe Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEMBİR SEN) arasında Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) imzalandı. Geçen yıla oranla, bu yıl memurların aldığı zamma ilave olarak yüzde 20 zammın yapıldığı sözleşmeden, 206 memur ve 35 sözleşmeli personel yararlanacak.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, BEM BİRSEN Genel Başkanı Levent Uslu ve Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Sever arasında, belediyenin memur ve sözleşmeli personelinin haklarında iyileştirme sağlayan ‘Sosyal Denge Sözleşmesi’ imzalandı. 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan SDS ile belediyede görevli memur ve sözleşmeli memurların haklarında önemli kazanımlar elde edildi. Akdeniz Belediyesi Başkanlık makamında düzenlenen imza töreninde konuşan BEM BİRSEN Genel Başkanı Levent Uslu, Sosyal Denge Sözleşmesi’nin imzalanması noktasından verdiği destek nedeniyle Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’a teşekkür etti. Belediyede çalışan memurların haklarında iyileştirme yapmasını öngören SDS’nin hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Uslu, "Yerel yönetim personelimiz 7 gün 24 saat esasına göre milletimizin hizmetinde çalışmaktadır. Akdeniz Belediyesindeki personel de her daim kaliteli hizmet sunarak vatandaşlarımızın takdirlerini kazanmışlardır. Kendilerine çalışmalarında başarılar diliyor, imzalanan sözleşmemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da memurlar ve sözleşmeli personellerin, özlük ve sosyal haklarının yükseltilmesi ve geliştirilmesi noktasında belediye olarak imkanlar dahilinde her türlü desteği verdiklerini, vermeye de devam edeceklerini ifade etti. Gültak, "Geçen yıla oranla, bu yıl memurların aldığı zamma ek olarak, sosyal denge tazminatında 377 TL'lik ilave zam yapılmış oldu. Bu sayede yasal olarak verilebilecek maksimum desteği vermiş olduk. İmzalanan sözleşmenin mesai arkadaşlarıma hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu vesile ile BEM BİRSEN Genel Başkanı Levent Uslu'ya, beraberindeki heyete ve sözleşmenin imzalanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Konuşmaların ardından sözleşmeye imzalar atıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.