Mersin'den İdlib'e 2 tır yardım

Mersin'in Erdemli ilçesinde toplanan 2 tır yardım Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

Erdemli İlçe Müftülüğü koordinesinde "Yolunuz aydınlık olsun" kampanyası kapsamında yardım toplandı. Toplanan 2 tır yardım Erdemli Belediyesi tarafından tahsis edilen 2 tıra yüklenerek Suriye'nin İdlib bölgesine gönderildi.

Başlattıkları ayni yardım kampanyası ile ilgili bilgi veren Erdemli İlçe Müftü Vekili Muhammet Devlet, "Geçen hafta başlatmış olduğumuz ayni yardım kampanyası hızla büyüdü. Vatandaşlarımız ilgi gösterdi. Toplanan yardımlar Erdemli Belediyemizin tahsis ettiği tırlarla İdlib'deki kardeşlerimize ulaştırılacak. Destek olan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Rabbim bir an önce İdlib'deki kardeşlerimizin mağduriyetini giderebilmeyi, huzurlu ve mutlu bir yaşam sürdürebilmelerini nasip eylesin" dedi.

Yardımların yüklendiği tırlar, yapılan duanın ardından İdlib'e ulaşmak üzere yola çıktı.

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