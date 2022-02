Mersin'de 20 bin kandil simidi dağıtıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla kentin 13 ilçesindeki 31 camide yatsı namazının ardından vatandaşlara toplam 20 bin kandil simidi dağıttı.

13 ilçenin tamamında, 31 caminin önüne stant kuran Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi ve Muhtarlık İşleri Dairesi ekipleri, yatsı namazının ardından toplam 20 bin kandil simidi ikramında bulundu. Ekipler, vatandaşların kandilini kutlarken mübarek üç ayların tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diledi. Vatandaşlar ise Büyükşehrin kandil simidi dağıtımlarıyla karşılaşmaktan memnun kaldıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı aşhane sorumlusu Ergün Horuz, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Regaip Kandili vesilesiyle hazırlamış bulunduğumuz 20 bin paket kandil simidini vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Mersin’in 13 ilçesindeki camilerde bu hizmetimiz devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak da tüm vatandaşlarımızın Regaip Kandilini kutluyoruz” dedi.

Dağıtım noktalarından birisi de Yenişehir ilçesinde yer alan Muğdat Camii oldu. Cami önünde kandil simidini alan vatandaşlardan Yücel Sevinçhan, “Öncelikle içerisinde bulunduğumuz sürecin bir an önce sonlanmasını istiyoruz. Tüm İslam alemine kandilin mübarek olması dileklerimi iletiyorum. Buradan Belediyemize teşekkür ediyoruz. Gerek çorba, gerek yemek uygulamasını görüyoruz, beğeniyoruz. Her kandil de zaten araç geliyor burada insanlara kandil simidi dağıtıyor. En azından kandil simidi geleneğini devam ettiriyor. Bu da güzel bir uygulama” diye konuştu.

Vatandaşlardan Necla Uğurlu Akgudan ise öncelikle sağlık ve sıhhat dilediklerini vurgulayarak, “Hayırlı, uğurlu, bereketli olsun. Üzerimizden bu hastalığın gitmesini istiyoruz Allah’tan. Allah’tan ne dilersek onu verir bize inşallah. Her kandilde de kandil simidi dağıtıyorlar. Allah kabul eylesin” dedi.

