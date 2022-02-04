Mersin'de "torbacı" operasyonu: 4 gözaltı

Bu illerde kar ve sağanak yağmur var

Mersin polisi, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarını takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda merkez Akdeniz ilçesinde 5 adres belirleyen ekipler, eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda A.Y., M.A., E.K. ve R.K. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 paket halinde 59 gram esrar, 3 adet sentetik ecza, 7 adet tabanca fişeği ile 1 adet kalem görünümlü silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.