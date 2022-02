Tarsus'tan Suriye'ye 1 tır insani yardım malzemesi gönderildi

Mersin’in Tarsus ilçe Müftülüğü tarafından organize edilen "Yolumuz İyilik Olsun" kampanyası kapsamında, Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde Suriye'de terörden arındırılan bölgedeki ihtiyaç sahiplerine bir tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Tarsus İlçe Müftülüğü önünde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan İlçe Müftüsü Ali Can, “Müftülüğümüz bünyesinde görev yapan tüm din görevlilerine ‘Yolumuz İyilik Olsun’ kampanyasına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“İyiliklerinizle Kalpleri Isıtıyoruz” sloganıyla yola çıktıklarını belirten İlçe Müftüsü Ali Can, “Mazlum coğrafyanın mazlum insanlarına, mazlum ve mağdur kardeşlerimize milletimizin sevgisini, şefkatini, merhametini ve iyiliklerini gönderiyoruz. Bu soğuk ve çetin kış mevsimini onlar da üşümeden geçirsinler ve çocuklar üşümesin, iyiliklerimiz onları da ısıtsın diye dertlerine çare olmaya çalışıyoruz. Bu tırın içinde battaniye ve gıda var, sebze ve meyve var. Bu tırın içinde milletimizin şefkat, merhamet ve kardeşliği var” diye konuştu.

Müftü Can, “Kardeşlerine her zaman yardım elini cömertçe uzatan Tarsuslu hayırseverlerimize, bu kampanyada fedakarca çalışan din gönüllüsü personelime canı gönülden çok teşekkür ederim. Hayırseverlerimiz, kardeşlerinin bir sıkıntısını giderdiler, Cenabı Hak da onların bin bir sıkıntısını gidersin. Mahzun gönülleri sevindirdiler, Cenabı Hak da onları sevindirsin. Allah yardımlarımızı kabul etsin. Bizi milletimize hizmet yolunda daim etsin” dedi.

Düzenlenen programla tır, Barış Pınarı bölgesine uğurlandı.

