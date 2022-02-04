Akdeniz Belediyesi, yağmurdan etkilenen ailelerin yardımına koştu

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, dün gece saatlerinde kentin birçok farklı noktasında olumsuzluklara yol açan aşırı yağmurlarda zor anlar yaşayan vatandaşların yardımına koştu. Ekipler, motopomplar yardımıyla bir yandan su tahliyesi yaparken, apartman gider borularının tıkanması nedeniyle evlerini su basan bazı aileler de otellere yerleştirdi.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentte dün gece saatlerinde yaşanan sağanak yağmurlardan etkilenen vatandaşlar için teyakkuza geçti. Ekipler, gelen taleplere müdahale ederek, su basan ev ve işyerlerinde motopomplar yardımıyla su tahliye çalışması yaptı. Aşırı yağışlar nedeniyle zor onlar yaşayan ve evleri zarar gören 8 kişiden oluşan 2 aile, yakın civardaki otellere yerleştirildi. Fen işleri ekipleri, kimi yerlerde tıkanan kanalizasyon giderlerini de açarken, Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ekipleri ise özellikle kanalizasyon atık suları ile çamur biriken bazı sokaklarda arazöz yardımıyla temizlik ve yıkama çalışması gerçekleştirdi. Evleri su basan ailelerden talep gelmesi halinde evde temizlik hizmeti de verilecek.



“Yağışlardan etkilenen insanlarımızın yanında olduk”

Sağanak yağmurlardan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, fen işleri ve çevre koruma ekiplerinin, vatandaşlardan gelen çağrılara olabilecek en kısa sürede müdahale ettiğini ifade etti. Mersin’de birkaç gündür etkili olan, ancak özellikle dün akşam saatlerinde etkisini arttıran yağışlar sonucu, bazı vatandaşların zor anlar yaşadığını kaydeden Gültak, "Kentimizde etkili olan yağışlardan etkilenen vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Ekiplerimiz gece saatlerinde sahaya inerek yardıma ihtiyacı olan insanlarımıza ulaşıp bir yandan su tahliyesi, diğer yandan yağmur sularına maruz kalan ev, avlu ve sokaklarda su tahliye çalışması yaptı. Sahada görevli ekiplerimiz, gecegündüz demeden ilçe sakini vatandaşlarımızdan gelen taleplere yanıt vermeye, onlara yardımcı olmaya devam edecek” dedi.

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