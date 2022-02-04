Bozyazı'da kar şenliği

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, yarıyıl tatilindeki çocukların eğlenceli zaman geçirebilmeleri amacıyla 'Kar Şenliği' düzenlendi.

Bozyazı Belediyesi tarafından çocukları karla buluşturmak için Torosların yüksek kesimlerinden getirilen 7 kamyon kar, Sahil Yaşam Parkı önündeki meydana boşaltıldı. Karın döküldüğü alana aileleriyle gelen çocuklardan bazıları kaydı, kar topu oynadı, bazıları da kardan adam yaptı. Müzik eşliğinde dans eden çocukların eğlencesine zaman zaman aileleri de eşlik etti.

Çocuklara kar sevinci yaşatan Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, karın döküldüğü alana gelerek onların sevincine ortak oldu. Çocuklara karne hediyesi verebilmek adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyleyen Çetinkaya, “Bu ülkenin geleceği olan çocuklarla bir arada olabilmek, onları mutlu etmek, yüzlerindeki tebessümü görebilmek için böyle bir şenlik düzenledik. Çocuklar bizim her şeyimiz. Onların mutluluğu bizlerin mutluluğu demektir. İstedik ki, Torosların yüksek kısımlarında bulunan kara gidemeyen çocuklarımızın da gönüllerince eğlenebilsin” dedi.

Çocuklarla birlikte kar topu oynayan veliler de çocukların sevincine ortak oldular. Belediye çalışanları, kar eğlencesi sırasında çocuklara balon, meyve suyu ve kek dağıtımı gerçekleştirdi.

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