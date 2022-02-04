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İmamoğlu'ndan soruşturma açıklaması 

DHA

İmamoğlu&#039;ndan soruşturma açıklaması 


Rojda ALTINTAŞ Hami YEŞİLYURT / İSTANBUL, (DHA)İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ tarafından restore edilen Üsküdar Meydanı'nın sembol yapılarından tarihi Üçüncü Ahmet Çeşmesi'ni inceledi.
İmamoğlu daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, İstanbul Valiliği'nin İSBAK incelemesiyle ilgili soru üzerine,
"Arkadaşlarım süreci takip ediyorlar. İstanbul Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 30 yılı aşkın, her belediye başkanının da hayır işleri için kullandığı bir vakıf. Bu vakfımız, şu an çok önemli güzel işlere imza atıyor. Uzun süre atıldı. Ne yazık ki, böyle aylardır maaşı ödenmemiş personelinin olduğu bir şekilde devraldığımız bir vakıftı. Şimdi yüz binlerce insanımıza kurban eti dağıtabilen, binlerce insanımıza burs imkanı sağlayabilen, çok faydalı işlere, eğitimle ilgili işlere imza atabilen bir vakfa dönüştü. Vakfımızın, bu öğrenci burslarıyla ilgili çabasına, açıkçası aldığım hukuki detaylarda, eksikliği bulmak için nereden baktığınıza bağlı. İstanbul Vakfı, İBB'nin vakfı olduğu gibi, valilikten temsilcisi bile var. Arayıp sormama nezaketsizliğini gösteren hangi mülki idareci varsa, onları hukuka, adalete ve kamuya hizmet etme çabasında olan kurumlara olan nezakete davet ediyorum" dedi.
İmamoğlu, "Bu vakıf, İBB'nin de İstanbul halkının da vakfı. İnceleyeceğim, bakacağım. Gerekli kişileri de aramaktan imtina etmem, ararım. Valiliğe bu sorumu soracağım, aynen bu biçimde. Tabii birçok noktada, farklı usullerle yardım toplayan vakıfları, dernekleri görürsünüz. Bunu bazen bir bakkal dükkanının tezgahında görürsünüz. Bir marketin kasasının yanında görürsünüz. Ben, bunlara bir operasyon düzenlendiğini, polisin baskın yapar gibi gidip, bu kutuları topladığını hiç yaşamadım. İBB'ye ait bu burs desteği verme mekanizmasını da biz şeffafça paylaştık zaten. Şeffafça paylaştığımız bir şeyle ilgili, bu şekilde müdahale etme densizliğini göstermek, sadece şov. Aklı başında olan bir insan; memleketini, memleketinin kurumlarını seven bir insan, 'Alo. Saygıdeğer Başkanım, şöyle bir eksiğiniz var. Şöyle bir hatanız var' diye uyarıda bulunur. Biz de uyarıya göre hareket ederiz; öyle değil mi? Baskın yapıyorsunuz. Bu insanların, bu yaptıkları hataları görmelerini diliyorum, istiyorum tabii ki. Ama göreceklerini de zannetmiyorum. Biz, bugün sadece ve sadece Cuma günü dua etmeye geldik. Niçin biliyor musunuz? Biz, sadece Allah'a kulluk ederiz; başka hiçbir mekanizmaya değil. Kendine çarpışma alanı oluşturmaya çalışanlara, Allah akıl versin. Biz, o alanda olmayacağız. Biz böyle milletimizin arasında, kendi hak ve hukukumuzu koruyarak, ama önce milletimizin hak ve hukukunu koruyarak hizmetlerimize devam edeceğiz. Bunun dışında hareket edenlere Allah akıl versin" diye konuştu.
 DHA-Genel Türkiye-Mersin
2022-02-04 17:09:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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