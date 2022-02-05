Mezitli'de çöp konteynerleri yer altına alınıyor

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından başlatılan çöp konteynerlerini yer altına alma çalışması hız kazandı.

Mezitli Belediyesi daha önce pilot olarak 8 farklı noktada denemesi yapılan ve vatandaşların beğenisini toplayan uygulama ile çevre temizliğini sağlamak ve görüntü kirliliğine son vermenin yanında konteynerlerin daha fazla tahrip edilmesinin önüne geçilmesini amaçlıyor. Ayak pedalları sayesinde el değmeden açılabilen yeraltı çöp konteynerleri, görüntü kirliliğini engellemesi yanında çevreye kötü koku ve bakteri yayılmasını da önlüyor. Daha önce ana bulvarlarda program dahilinde başlatılan yer altına alma işlemi, ara sokaklarda da yapılmaya başlandı.

Çöplerin yer altına alınmasıyla hem görsel açıdan hem de insan sağlığı açısından önemli bir çalışmaya imza attıklarını belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Mutlu kent Mezitli’de, sokaklarımızın, caddelerimizin daha temiz olabilmesi için, vatandaşlarımızın sağlığı açısından daha huzurlu hissedebilmesi adına bir adım atarak, çöp konteynerlerinin yer altına alınması için çalışma yapıyoruz. Daha önce belirlediğimiz pilot bölgelerde çöp konteynerleri yer altına alınmıştı. Hem görüntü ve koku açısından verimli olan uygulama aynı zamanda konteynerlerin daha uzun ömürlü olmasını, tahrip edilmesini de önlüyor" dedi.



"Pilot çalışmamızdan büyük verim aldık"

Çöp konteynerlerinin yer altına alınmasıyla, kötü kokunun ortadan kaldırılacağını ve daha güzel bir görüntü ortaya çıkacağını belirten Tarhan, “Pilot bölgelerde başlattığımız bu çalışma meyvesini verdi ve çevre halkımız son derece memnun kaldı. Daha temiz bir Mezitli için attığımız bu adımı büyüterek ilçemiz genelinde uygulamaya başladık. Mezitli’yi, yaşamın her alanında hayata geçirdiğimiz hizmetlerle, herkesin yaşamaktan mutlu olduğu çağdaş bir kent haline getireceğiz" diye konuştu.

Mezitli’de vatandaşların daha temiz ve sağlıklı ortamlarda yaşamlarını sürdürmelerini amaçladıklarını ve daha modern ve yaşanabilir bir kent hedeflediklerini kaydeden Tarhan, “Çöplerin kaynağında ayrıştırılması başta olmak üzere, hayata geçirdiğimiz bir dizi proje ile çevre temizliği ve halk sağlığının korunması konusunda çok önemli adımlar attık. Halkımızdan da her konuda olduğu gibi büyük destek aldık. Çöp konteynerlerini yer altına alınması uygulamasını genele yaymak için çabalıyoruz. Ancak oldukça pahalı bir sistem. Aşama aşama tüm bölgelerde bu uygulamaya geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

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