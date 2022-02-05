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Tek odalı evde hasta anneye engelli oğlu, devlet ve komşuları bakıyor Mersin’de obezite rahatsızlığı nedeniyle yerinden kalkamayan ve bacakları şişen 2 çocuk annesi kadına zihinsel engelli oğlu bakarken, devlet-vatandaş işbirliği ile aileye destek olunmaya çalışılıyor Ailenin biriken 10 bin TL’lik su faturası da taksitlendirilirken, ilk taksiti bir mahalle sakininin ödediği, diğer kalan kısmı ise kaymakamlığın karşılayacağı öğrenildi

İHA

Tek odalı evde hasta anneye engelli oğlu, devlet ve komşuları bakıyor Mersin’de obezite rahatsızlığı nedeniyle yerinden kalkamayan ve bacakları şişen 2 çocuk annesi kadına zihinsel engelli oğlu bakarken, devlet-vatandaş işbirliği ile aileye destek olunmaya çalışılıyor Ailenin biriken 10 bin TL’lik su faturası da taksitlendirilirken, ilk taksiti bir mahalle sakininin ödediği, diğer kalan kısmı ise kaymakamlığın karşılayacağı öğrenildi

Mersin’de obezite rahatsızlığı nedeniyle bacakları şişen yaklaşık 150 kilogram ağırlığındaki 2 çocuk annesi kadına zihinsel engelli oğlu bakarken, devletvatandaş işbirliği ile aileye destek olunmaya çalışılıyor. Son olarak ailenin biriken 10 bin TL’lik su faturasının da taksitlendirildiği, ilk taksiti bir mahalle sakininin ödediği, diğer kalan kısmı ise kaymakamlığın karşılayacağı öğrenildi.
Erdemli ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi’nde tek odalı evde yaşamını sürdüren 52 yaşındaki Münevver Akça, bir süre önce obezite nedeniyle aşırı kilo almaya başladı. Yakalandığı rahatsızlık nedeniyle önce ilaçlı tedavi gören Akça, komşularının desteği ve yetkililerin ilgisi ile hastaneye kaldırıldı ancak zihinsel engelli oğlu yalnız kaldığı için tedaviyi yarım bırakıp hastaneden çıktı. Hastalığı ilerleyen kadının bacakları iyice şişerken, kilosu da 150'ye ulaştı. Tam kilosunu bilmeyen Akça yerinden kalkamaz hale gelerek, bir değnek yardımı ile zorla hareket etmeye başladı. Zihinsel engelli oğlu Mehmet Akça tarafından yemesinden içmesine kadar her türlü ihtiyacı giderilen Akça, eşinin kızını da yanına alarak uzun süre önce kendilerini terk ettiğini ileri sürdü. Kaymakamlıktan Erdemli Belediyesi’ne kadar devletin tüm kurumlarının destek olduğu aileye komşular da ellerinden geldiğince yardımcı oluyor. Son olarak 10 bin TL civarında biriken su faturası da komşuların devreye girmesi ile 11 takside bölünerek ilk taksiti ödendi, diğer kısmı da kaymakamlığın karşılayacağı öğrenildi.
Artık kendisine bakamaz hale geldiğini belirten Münevver Akça, ”Bulaşıklarımızı yıkayabilirsek yıkıyoruz, evimizi süpürebiliyorsak oğlumla yapıyoruz. Yemek yiyebildiğimizde yiyoruz. Kendime bakmaya çalışıyorum bakamıyorum, hastalandım. 34 senedir bana bir şey oldu, yerimden kalkamıyorum. Oğlum malzemeyi yanıma getirince çorbamı yapabiliyorum. Bulaşıklarımı kalkıp yıkayamıyorum, tuvalete gidemiyorum. Beze muhtaç oluyorum. Oğlum bana yardım etmesin kendime bakamıyorum. Hiçbir şeyimi kendim yapamıyorum, sadece o yardım ediyor” dedi.
Kızının da evi terk eden kocası ile gittiğini söyleyen Akça, ”Kaldıramadığım bir şey sanki 'hop' olmuşta taşıyamayacak hale geldim. Kaç kiloyum bilmiyorum. Sabah kahvaltı yapamıyorum, akşam yemek yiyemiyorum, öğlen yemek yiyorum. Akşam yatıyorum, sabahta kahvaltı yapmıyorum. Doktorlar gelirler bakarlar da bir ilaç yazarlar da bunları iç derse, kullan derseler kullanırım bana faydası olursa. Şu anda içtiğim hapın, sürdüğüm kremin, ilacın faydası yok” diye konuştu.
Ailenin komşularından Fatma Örs, "Devletimiz bakıyor, konu komşu bakıyor aileye. Durumu iyi değil, kimsesi yok. Her şeye ihtiyaçları var. Kalkıp yemek yapamıyor, bir şey yapamıyor, banyo yapamıyor, altını değiştiremiyor. Çocuğu, oğlu değiştiriyor. Her şeye ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.
Münevver Akça'yı kocasının yıllar önce kilo aldığı ve yatalak olduğu için terk ettiğini belirten Yeşildere Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz ise, ”Mahallenin destekleriyle, devletimizin destekleriyle geçiniyor. Ayda bir Sosyal Yardımlaşma Vakfı ekibi gelip evini temizliyor. Engelli oğlunun giderleri karşılanıyor, erzak yardımı yapıyor. Ailenin suyu kesilmiş, araştırdık 10 bin liraya yakın borç çıktı. Vatandaşımızın biri bir taksitini ödedi, diğer borcu da kaymakam beyle görüştük, kalan borcunu taksitler halinde ödeyeceğiz. Ne gerekiyorsa mahalleli ve devletimiz destek çıkıyor ama ailemiz evde sağlık ya da hastanede bakımı kabul etmiyor. Bunun için devletimizden yardım ve destek bekliyoruz. Tedavisi hastanede olması gerekiyor ama ablamı hastaneye götürdük 2 gün kaldı. Orada sıkılıyor, 'Beni eve götürün' dedi, eve getirdiler. Ama bu hastanın mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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