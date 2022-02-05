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Mersin'de ocak ayında 101 tehlike arz eden ırk hayvan barınağa teslim edildi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde incelemelerde bulunup, çalışmalar hakkında bilgi alırken, barınaktaki hayvanları sevdi

İHA

Mersin'de ocak ayında 101 tehlike arz eden ırk hayvan barınağa teslim edildi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde incelemelerde bulunup, çalışmalar hakkında bilgi alırken, barınaktaki hayvanları sevdi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde incelemelerde bulunup, çalışmalar hakkında bilgi alırken, barınaktaki hayvanları sevdi.
Başkan Seçer, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin Türkiye’nin en güzel barınaklarından bir tanesi olduğunu ifade ederek, “Burada çeşitli ırklarda köpekler, kediler mevcut. Burada bakımları, tıbbi veteriner hizmetleri gerçekleştiriliyor. Burada tabi ki belediyenin imkânları en iyi şekilde, en azami şekilde değerlendiriliyor. Ama Mersin sadece insanlar için değil, tüm canlı varlıklar için yaşanılabilir bir kent olması için bizim Mersin’de yaşayan bütün kitlelerle iş birliğine ihtiyacımız var. Canlarımız için de böyle. Özellikle bu konuda hayvan sevgisi, hassasiyeti olan gönüllülerle iş birliği yapmamız bizim için son derece önemli. Onlarla iş birliği yaparsak yaşadığımız bütün sorunları çok daha kısa süre içerisinde aşabiliriz diye düşünüyorum. Hayvan satın alma sahiplen. sahiplen.mersin.bel.tr’den hayvan sahiplenebilirsiniz” dedi.

“Ocak ayı içerisinde 101 tehlike arz eden ırk hayvan bize teslim edilmiş oldu”
Temmuz 2021’’de TBMM’de bir yasa değişikliği yapıldığını, bu çerçevede 14 Ocak 2022’ye kadar Pitbull, Dogo Argentino gibi tehlike arz eden ırkların kayıt altına alınmasının zorunlu hale getirildiğini anımsatan Seçer, "Ancak o tarihe kadar hayvan sahiplerinin bir kısmı bunları kimliklendirmedi, kayıt altına almadı. O tarihten sonra da ya bunları sokağa bıraktı ya getirdi bize hayvan barınağına teslim etti ya da HAYDİ polisleri kanalıyla yine hayvan barınağına getirildi. Toplamda sadece Ocak ayı içerisinde 101 tehlike arz eden ırk hayvan bize teslim edilmiş oldu. Ani bir patlama bu. Ani gelişen bir olay. Ancak bütün bu olumsuzluklara rağmen biz burada Kaşlı Hayvan Barınağı’nda ve diğer barınaklarımızda mevcut imkânlarımızı en iyi şekilde kullanarak bu hayvanların burada bakımını gerçekleştiriyoruz. Kısırlaştırmalarını yapıyoruz. Varsa hastalıkları veterinerlerimiz tedavilerini gerçekleştiriyor” diye konuştu.
Ani gelişmelerden sonra kendilerinin de bir teşhis ve tespit yaptıklarını ifade eden Seçer, “Nerede eksiğiz, ilaveten neler yapmamız gerekiyor, arkadaşlarımız bu konuda çalışmaları başlattılar. Kısa süre içerisinde de hem müştemilat konusunda hem ekipman konusunda hem de personel konusunda varsa eksikliklerimiz bunları bir an önce arkadaşlarımız giderecekler. Kısırlaştırma önemli. Burada biz kısırlaştırma konusunda da vatandaşlarımıza çağrı yapmak istiyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyemizin Veterinerlik Hizmetleri buna son derece uygun. Bizimle beraber iş birliği yapabilirler. Çalışma yapabilirler. Diğer bir konu da kentin tüm sorunlarında olduğu gibi bu sorunları da bizim mutlaka iş birliği ile çözmemiz gerekiyor. Onun için gönüllü hayvanseverlere çok ihtiyacımız var. Onlarla iş birliğine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada daima hazırız ve yapmak istiyoruz. Bunu da belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.
Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi, terk edilen Pitbull ve Dogo Arjantin ırkı köpeklerin daha iyi şartlarda barınmalarını sağlamak için 150 ek hayvan kapasiteli padokların hazırlık çalışmalarını da sürdürüyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren 3 hayvan barınağında 2 bin 850 köpek, bin 500 kedi kapasitesi olduğunu söyleyen Seçer, "Geçen yıl trafik kazası geçiren 3 bin 700 can dostumuzu tedavi ettik. Yine geçtiğimiz yıl 580 kedi, 780 köpek sahiplendirildi. Bu arada Mersin sokaklarında yaşayan sahipsiz dostlarımız için 174 adet kedi evimiz var. 21 adet de köpek besleme odağımız bulunuyor. Sadece geçen yıl 150 ton mama dağıttık. Kısırlaştırma belki de en önemli mesele. Geçen yıl bin 337 kedi, 2 bin 954 köpeği kısırlaştırdık” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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