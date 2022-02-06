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Mersin'de bahar havası... Badem ağaçları çiçek açtı Yalancı baharla birlikte çiçek açan badem ağaçlarının yanı sarı çiçekler de yeşil rengini her mevsim koruyan limon bahçelerine renk kattı

İHA

Mersin'de bahar havası... Badem ağaçları çiçek açtı Yalancı baharla birlikte çiçek açan badem ağaçlarının yanı sarı çiçekler de yeşil rengini her mevsim koruyan limon bahçelerine renk kattı

Mersin’de birkaç gündür bahar havasının etkili olmasıyla birlikte badem ağaçları çiçek açmaya başladı. Sarı çiçekler de yeşil rengini her mevsim koruyan limon bahçelerine renk kattı.
Ülke genelinde birçok ilde olduğu gibi Mersin’de de yağışlı hava yerini güneşe bıraktı. Hava sıcaklığının da 15 derecelerde seyretmesiyle birlikte Erdemli ilçesinde bulunan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünde yer alan 30 yıllık badem ağaçları çiçek açmaya başladı. Çiçeklerini açan badem ağaçlarının Mart ayında ürün vermesinin beklendiği belirtildi. Ayrıca baharın habercisi sarı çiçekler de, Erdemli’nin simgesi olan limon bahçelerinde açarak görsel şölen sunmaya başladı.
Havaların soğuk gitmesiyle birlikte ağaçların yaprağını erken döktüğüne değinen kurumda görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Mustafa Bircan, "Soğuklamasını erken karşılayan ağaçlarımız, güneşle beraber çiçek açmaya başladı. Ülkemiz de ilk çiçek açan bademlerin Mart’ın yarısında çağla olarak sofrayla buluşması anlamına geliyor. Bu yıl geçmiş yıllara göre çağla bademler yaklaşık 10 gün sofraya erken gelmiş olacak. Zaten bölgemiz ve ilçemiz erkencilik açısından son derece önemli bir bölge. Bunların içerisinde de badem en erken hasat edilen türlerden bir tanesi" dedi.
Bahçede bulunan badem ağaçlarının 1990 yılından itibaren ıslah edilme çalışmasıyla gözlemlerinin yapıldığını aktaran Teknik Koordinatör Dr. Mustafa Ünlü ise içinde bulundukları badem bahçesindeki ağaçların ülke genelinde yılın ilk meyvesini veren tür olduğunu kaydetti.

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