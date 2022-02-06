Gültak, Kültür Mahallesi sakinleriyle buluştu Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Çamlıbel Marina Projesi, kent merkezine eski hareketliliği getirecek"

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Çamlıbel Marina Projesi’nin kente lig atlatacak çok önemli bir proje olacağını belirterek, şehrin ortasında yer alacak marinanın yaklaşık 60 bin metrekare kapalı alana sahip, içinde alışveriş mağazalarının olduğu modern bir ticaret merkezine dönüşeceğini söyledi.

Gültak, hafta sonu gerçekleştirdiği esnaf ve vatandaş buluşmalarına, Kültür Mahallesi sakinleri ile Cengiz Topel Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek devam etti. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Gültak, ilk olarak Cengiz Topel Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafla bir araya geldi işletme sahipleri ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Esnaf ve vatandaşlar, talep ve şikayetlerini iletti

Esnaf ve vatandaşların talep, özellikle de altyapıdan kaynaklı kimi şikayetlerini dinleyen Gültak, bu talepleri birim müdürlerine de not ettirip, gereğinin en kısa sürede yapılması talimatını verdi. Renkli anların da yaşandığı ziyareti esnasında bir ekmek fırınına giren Başkan Gültak, sürpriz yapan fırıncı esnafının, üzerine susam serperek 'M. Gültak' yazdığı ekmek hamurunu, fırıncı küreği ile odun ateşine sürdü. Ziyaretinde mahalleli küçük çocukları da unutmayan Başkan Gültak, onlara satranç takımı ve çeşitli oyuncaklar hediye ederek gönüllerini kazandı.

"Çamlıbel Marina Projesi, kent merkezine eski hareketliliği getirecek"

Ziyaretinin devamında Çamlıbel’de faaliyet gösteren bir restoranda yine esnafla bir araya gelen Gültak, belediye olarak Akdeniz ve Mersin’e kazandırdıkları hizmet ve projelerin yanı sıra, yakın gelecekte hayata geçecek yatırım ve hizmetleri de anlattı. Mersin Çamlıbel Marina Projesi’ne de değinen Başkan Gültak, proje ile kent merkezinin eskiden olduğu gibi canlı ve hareketli günlerine döneceğini ifade etti. Çamlıbel Marina Projesi’nin kente lig atlatacak çok önemli bir proje olacağını yineleyen Gültak, şehrin ortasında yer alacak marinanın; yaklaşık 60 bin metrekare kapalı alana sahip, içinde alışveriş mağazalarının olduğu modern bir ticaret merkezine dönüşeceğini vurguladı. Başkan Gültak, Çamlıbel’in yanı sıra, kent merkezinde faaliyet gösteren esnafın, projenin sağlayacağı hareketlilik ve yenilikten çok olumlu etkileneceğini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.