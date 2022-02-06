Seçer, Tarsus'taki yol çalışmalarını inceledi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Yıl sonuna kadar Mersin merkezde sorun oluşturan yollarda çalışmalarımızı bitireceğiz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seçer, Tarsus'taki yol çalışmalarını inceledi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Yıl sonuna kadar Mersin merkezde sorun oluşturan yollarda çalışmalarımızı bitireceğiz"

İHA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürdüğü Tarsus'taki sahalarda incelemelerde bulundu. Tarsus'ta 2 adet köprülü kavşak çalışmasını planladıklarını belirten Seçer, "Bu yıl sonuna kadar Mersin merkezde, ana arterlerde sorun haline gelmiş bütün yollarda çalışmalarımızı bitireceğiz" dedi.

Seçer, Tarsus'taki yol çalışmalarını inceledi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Yıl sonuna kadar Mersin merkezde sorun oluşturan yollarda çalışmalarımızı bitireceğiz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürdüğü Tarsus’taki sahalarda incelemelerde bulundu. Tarsus’ta 2 adet köprülü kavşak çalışmasını planladıklarını belirten Seçer, “Bu yıl sonuna kadar Mersin merkezde, ana arterlerde sorun haline gelmiş bütün yollarda çalışmalarımızı bitireceğiz” dedi.
Tarsus'taki ilk saha incelemesi olan İstiklal Caddesi’nin ardından Yarenlik Alanında hem esnafı gezen hem de incelemelerine devam eden Başkan Seçer, vatandaşlarla da sohbet ederek taleplerini dinledi. Gezi boyunca çocuklara oyuncak ve vatandaşlara yeni yıl takvimleri dağıtıldı. Başkan Seçer, saha incelemesinin ardından eski Çukurova Fabrikasını da ziyaret ederek, dar gelirli hanelere dağıtılmak üzere imece usulü çalışarak yufka ekmek yapan kadınlar ve yine aynı alanda bulunan Çukurova Resim ve Sanat Galerisi’ndeki sanatçılarla sohbet etti.
“Çalışmalarımız çok yoğun devam edecek”
Tarsus’ta İstiklal Caddesi’nde yapılan çalışmalarla örnek bir yapı oluşturduklarını ve benzer şekilde Atatürk Caddesi ile Yeşilyol’da da prestij cadde çalışmalarının olduğunu ifade eden Seçer, “Şu anda Tarsus’un merkezinde 3 noktada çalışmalarımız devam ediyor. Musalla’da içinde bulunduğumuz caddede, yine yeni hastanenin önünde, İbni Sina Bulvarı’nda 82 Evler’de ve Hürriyet Caddesi’ndeki çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki program içerisinde Ali Menteşoğlu Caddesi var. Makam’dan başlayıp Şelale’ye doğru devam edecek çalışmalarımız. Yine bu yıl içerisinde 2 adet köprülü kavşak çalışmamız olacak. Gazipaşa Mahallesi’nde, Yeni Mahalle’de, Atatürk Caddesi ve Gazipaşa Caddesi’nin kesiştiği noktalarda” diye konuştu.
Yol çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdüreceklerini vurgulayan Başkan Seçer, şöyle devam etti: “Bu yıl sonuna kadar Mersin merkezde, ana arterlerde sorun haline gelmiş bütün yollarda çalışmalarımızı bitireceğiz. Özellikle yaz mevsiminde köy yollarında, yani grup yollarında, bizim sorumluluk alanımızda olan alanlarda mevsimsel çalışmalar yapacağız. Arazi yolları, grup yolları, bizim uhdemizde olan bütün bölgelerde çalışmalar yapacağız. Mersinimiz çok geniş bir hinterland. 16 bin kilometrekare alan ve bizim uhdemizde 10 bin kilometre yol ağı var. Mersin bir tarım bölgesi. Tarımsal üretimin önemli olduğu ve önemli tarım ürünlerinin üretildiği bir bölge. Bu ürünlerin pazara sağlam ve sağlıklı ulaşabilmesi için köylülerimizin sağlam yollardan seyahat etmesi lazım. Yoksa hasat ettikleri ürünler hale gelene kadar hoşafa dönüyor. Ekonomik değerini yitiriyor. Bunu önlemenin yolu sürekli bu bölgelerde yol çalışmalarını devam ettirebilmek. Biz de bu anlayışla, bu bilinçle göreve geldiğimiz günden bu yana bu çalışmaları devam ettiriyoruz."
“Bağışlayandan ekmeği yapanlara, bunları dağıtanlara kadar herkesin eline sağlık”
Eski Çukurova Fabrikasında gönüllü olarak dar gelirli hanelere dağıtılmak üzere yufka ekmek yapan kadınları da ziyaret eden Başkan Seçer, kadınları imece usulü oluşturdukları yapı için tebrik etti. Seçer, “Burada her şey imece usulü, bağış yapılıyor. Burada kadınlarımız gönüllü olarak bir bedel almadan çalışıyorlar. Sonuç itibariyle ekmek yapılıyor. Bu ekmekler de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtılıyor. Bunu bağışlayandan ekmeği yapanlara, bunları dağıtanlara kadar herkesin eline, emeğine, yüreğine sağlık” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'den 4 büyük şehre limon gönderildi
YEREL HABERLER Mersin'den 4 büyük şehre limon gönderildi
Gültak, Kültür Mahallesi sakinleriyle buluştu Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Çamlıbel Marina Projesi, kent merkezine eski hareketliliği getirecek"
YEREL HABERLER Gültak, Kültür Mahallesi sakinleriyle buluştu Akdeniz ...
Tarsus Gençlik Kampı'nda çocuklara kar sürprizi
YEREL HABERLER Tarsus Gençlik Kampı'nda çocuklara kar sürprizi
Mersin'de bahar havası... Badem ağaçları çiçek açtı Yalancı baharla birlikte çiçek açan badem ağaçlarının yanı sarı çiçekler de yeşil rengini her mevsim koruyan limon bahçelerine renk kattı
YEREL HABERLER Mersin'de bahar havası... Badem ağaçları çiçek ...
Mersin'de ocak ayında 101 tehlike arz eden ırk hayvan barınağa teslim edildi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde incelemelerde bulunup, çalışmalar hakkında bilgi alırken, barınaktaki hayvanları sevdi
YEREL HABERLER Mersin'de ocak ayında 101 tehlike arz eden ırk hayvan ...
Bozuk orman alanlarında tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği başvuruları başladı
YEREL HABERLER Bozuk orman alanlarında tıbbi aromatik bitki ...
Tek odalı evde hasta anneye engelli oğlu, devlet ve komşuları bakıyor Mersin’de obezite rahatsızlığı nedeniyle yerinden kalkamayan ve bacakları şişen 2 çocuk annesi kadına zihinsel engelli oğlu bakarken, devlet-vatandaş işbirliği ile aileye destek olunmaya çalışılıyor Ailenin biriken 10 bin TL’lik su faturası da taksitlendirilirken, ilk taksiti bir mahalle sakininin ödediği, diğer kalan kısmı ise kaymakamlığın karşılayacağı öğrenildi
YEREL HABERLER Tek odalı evde hasta anneye engelli oğlu, devlet ve ...
Mezitli'de çöp konteynerleri yer altına alınıyor
YEREL HABERLER Mezitli'de çöp konteynerleri yer altına alınıyor
Çocuklarda dijital bağımlılığa karşı oyun terapisi Mersin Erdemli'de kurulan 'Oyun Terapi Merkezi'nde sosyolog ve psikologlar çocuklarla birebir ilgileniyor, onları yakından takip ediyor
YEREL HABERLER Çocuklarda dijital bağımlılığa karşı oyun ...
Mersin’in nüfusu 1 milyon 891 bin 145'e yükseldi
YEREL HABERLER Mersin’in nüfusu 1 milyon 891 bin 145'e yükseldi
Dijital Liderler Mersin'de projesinde geleceğin iş dünyası ve E-Ticaret konuşuldu
YEREL HABERLER Dijital Liderler Mersin'de projesinde geleceğin iş ...
Mersin'de 2. Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası yapılacak
YEREL HABERLER Mersin'de 2. Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası ...
Büyükşehir Belediyesi, karla kaplı mahallede vatandaşlara yemek dağıttı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, karla kaplı mahallede ...
İmamoğlu&#039;ndan soruşturma açıklaması 
YEREL HABERLER İmamoğlu'ndan soruşturma açıklaması 
Yüzlerce çocuk karın keyfini çıkardı
YEREL HABERLER Yüzlerce çocuk karın keyfini çıkardı
Bozyazı'da kar şenliği
YEREL HABERLER Bozyazı'da kar şenliği
Akdeniz Belediyesi, yağmurdan etkilenen ailelerin yardımına koştu
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi, yağmurdan etkilenen ailelerin ...
Tarsus'tan Suriye'ye 1 tır insani yardım malzemesi gönderildi
YEREL HABERLER Tarsus'tan Suriye'ye 1 tır insani yardım malzemesi ...
Toroslar Kar Festivali'nin tarihi ertelendi
YEREL HABERLER Toroslar Kar Festivali'nin tarihi ertelendi
Dışarısı kış, içerisi bahar... Ağaçlar çiçek açtı Ülke genelinde kış mevsiminin çetin geçtiği bugünlerde Mersin’de örtü altında yetiştirilen meyvelerin çiçek açması baharı hatırlattı
YEREL HABERLER Dışarısı kış, içerisi bahar... Ağaçlar çiçek ...
Dr. Dt. Şimşek: "Mersin sağlık turizminde desteklenmeli"
YEREL HABERLER Dr. Dt. Şimşek: "Mersin sağlık turizminde ...
Arslan: "Un üretim ve ihracatında yüzde 50 artış hedefliyoruz"
YEREL HABERLER Arslan: "Un üretim ve ihracatında yüzde 50 artış ...
Kablo hırsızları tutuklandı
YEREL HABERLER Kablo hırsızları tutuklandı
Mersin'de "torbacı" operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de "torbacı" operasyonu: 4 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.