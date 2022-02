Mezitli Belediyesinden ücretsiz kitap

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin herkes kitaba ulaşabilsin diyerek başlattığı kitap dayanışması büyüyerek devam ediyor. Mezitli Belediyesine hizmet almak için gelen ve okumayı seven vatandaşlar girişte bağışlarla toplanan kitaplarla oluşturulan kütüphaneden ücretsiz olarak kitap alabiliyorlar.

Kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirilen kampanya kapsamında, bağışlanan roman, ansiklopedi ve dünya klasikleri ile çok özel bir dayanışma ruhu sergileniyor. Vatandaşlar tarafından bağışlanan roman, ansiklopedi ve dünya klasikleri, Belediye Hizmet Binası girişinde bulunan halk masası ve Mezitli halk kartın bulunduğu dinlenme alanına bırakılıyor. Kitapların bulunduğu alanda, ‘Kitaplarımızdan ücretsiz olarak alabilirsiniz’ yazılı bir not bulunuyor ve vatandaşlar ihtiyaçları doğrultusunda kitapları ücretsiz alabiliyor. Kitap severler ayrıca, kitap okuma alanında diledikleri kitapları okuyabilme imkanına da sahip oluyor.

İlçedeki tüm vatandaşları kitapla buluşturmak için çalışma yaptıklarını dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Mezitli halkı kitap okuma alışkanlığına ve bilincine sahip. Bizler de vatandaşlarımızın bu alışkanlığına karşın belediyemize ait tüm tesislerimizde kütüphane ve okuma alanları oluşturduk. Hatta belki de örneğine hiçbir yerde rastlanamayacak bir olay sadece Mezitli Belediyesinde var. Belediyemizin girişinde ‘halkla ilişkiler’ bölümüne vatandaşlarımız kitap bağışlıyor, okumak isteyen vatandaşlarımız da bu kitapları ücretsiz olarak alabiliyor. Vatandaşlar arası önemli bir dayanışmaya imza atıyoruz. Vatandaşlarımız diledikleri kitapları alıp evine götürebilirken, evde okudukları fazla kitapları da yine aynı alana bırakabiliyorlar. Bu paylaşımlar, ilçemizdeki vatandaşlarımızın ne kadar koca yürekli olduğunu gösteriyor. Vatandaşlarımızın bu kitap alışverişi gerçekten de çok anlamlı ve bizleri mutlu ediyor" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ben çocukken yoksuldum. İki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım, bu yaptıklarımın hiçbirisini yapamazdım” sözlerini anımsatan Tarhan, Mezitli’de kitap okuma oranının arttırılması için yoğun çalışma yaptıklarını söyledi. Kitap okuma kültürünün yaygınlaşmasının önemini vurgulayan Tarhan, “Belediye olarak bizler her zaman kitap dostluğunun önemini vurguladık. Yaşadığımız sıkıntıların temelinde en az kitap okuyan ülkelerden birisi olmamız geliyor. Kitap okuma oranı arttıkça çevremizle daha barışık ilişkiler kurabilir, toplumsal ayrışmanın ve sıkıntıların önüne geçebiliriz" diye konuştu.

Mezitli’nin her bölgesine açtıkları kütüphanelerle kitap kenti haline geldiklerini kaydeden Tarhan, “Okumak isteyen insanlarımızın kitaba ulaşmasının önünde ki tüm engelleri kaldırmak istiyoruz. Belediyemizin birçok yerinde kütüphanemiz var. Gençlik merkezlerimizde, gönüllü evlerimizde ve Down Kafede kütüphanelerimiz var. Mersin’in ilk kafe kütüphanesini hayırseverimiz Alper Gürsoy’un desteği ile açtık. Başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yazdığı Nutuk olmak üzere dünya klasiklerinden önemli eserlerin yer aldığı on binlerce kitabı belediye olarak bastırıp ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Belediye olarak kitaba ulaşmak isteyen her vatandaşımıza destek vermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

