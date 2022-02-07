MESKİ, 1 yılda 461 bin 484 metreküp su tasarrufu sağladı

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Veri Tabanlı Denetim ve İzleme Sistemi (SCADA) Merkezi ile 1 yılda 2 bin 400 adet yüzeye çıkmayan arızayı akustik cihazlarla tespit ederek, sudaki kayıpkaçaklara hızlıca müdahale etti.

MESKİ, SCADA sistemi sayesinde kayıpkaçak oranlarını minimum seviyeye indirerek, bir damla suyun bile ziyan olmasının önüne geçiyor. Kapsama alanı genişletilen SCADA Merkezi’ne, 54 adet RTU ve 7 adet yeni DMA sistemi entegre edildi. Böylelikle daha fazla kontrol alanına sahip olan SCADA sisteminde kayıpkaçakların tespit edilme oranı da arttı. Kurulan pilot alt izole ölçüm istasyonu (DMA) sayesinde sadece bir bölge üzerinde 1 yılda 461 bin 484 metreküp su tasarruf sağlandı. DMA bölgeleri sayesinde arıza sayılarında yüzde 60 oranında düşüşler meydana geldi.

RTU kurulumu ile Mersin’in en uzak ilçe ve köylerindeki depoların ve şebeke hatlarının tüm bilgilerini izleyen ve kontrol eden MESKİ ekipleri, sistemden gelen uyarı ve ikazları anında arıza ve sızıntı ekiplerine haber veriyor. Ekipler tespit edilen bölgeye hızlıca giderek arızaya ve sızıntıya anında müdahale ederek, yaşanan problemi en kısa sürede çözüme kavuşturuyor. Böylelikle, hem iş gücü hem de maliyet açısından ciddi bir kazanç sağlanıyor.

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