Yılmaz, Ayvagediği Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Ayvagediği Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yoğun kar yağışının yaşandığı ilçenin yüksek kesimlerini ziyaret ederek ihtiyaçları yerinde tespit eden Başkan Yılmaz, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi. Mahalle sakinleri, belediye ekiplerinin hızlı ve etkin çalışmalarıyla karla kaplı yollarının sürekli açık olduğunu ve hiçbir mağduriyet yaşamadıklarını belirterek, Başkan Yılmaz’a ve ekibine teşekkür etti.

Yılmaz, program kapsamında mahalle muhtarı Ayhan Gümeli ile birlikte Ayvagediği Semt Pazarını da gezerek üreticilere hayırlı ve bol kazançlar diledi. Üreticiler ise Toroslar’ın bereketli topraklarında ürettikleri mahsullerinin vatandaşla buluşmasına katkı sunan Yılmaz’a teşekkür ederek, Toroslar Belediyesinin tarımı ve çiftçiyi destekleyen projelerinden çok memnun olduklarını söyledi.

“Üreticilerimizin her zaman yanındayız”

“Üretim, emek ve alın teri her şeyden daha kıymetlidir. Üreticilerimizin, mahsulleri bol olsun” diyen Başkan Yılmaz, “Havası ve doğasıyla yaz ve kış aylarında yoğun ilgi gören mahallelerimizden biri olan Ayvagediği yaylamızda hemşehrilerimizin taleplerini dinledik. İlçemiz bereketli topraklara sahip. Bu bereketli topraklarda mahsulleri üreten üreticilerimizin emeklerinin karşılığını alması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çiftçimizin, esnafımızın ve hemşehrilerimizin memnuniyeti bizim için çok değerli” dedi.

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