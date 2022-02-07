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Barış Mahallesi'nde tapu devirlerinde yüzde 82'ye ulaşıldı Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, meclis toplantısında bir kez daha kentsel dönüşüm projelerinin önemine dikkat çekti

İHA

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, meclis toplantısında bir kez daha kentsel dönüşüm projelerinin önemine dikkat çekerek, Barış Mahallesi'nde, tapu devirlerinde yüzde 82'yi bulduklarını belirtirken, Çay Mahallesi'nde ise TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 415 daire için bu ay sonuna doğru hak sahipleri ile görüşmelerin başlayacağını duyurdu.

Barış Mahallesi'nde tapu devirlerinde yüzde 82'ye ulaşıldı Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, meclis toplantısında bir kez daha kentsel dönüşüm projelerinin önemine dikkat çekti

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, meclis toplantısında bir kez daha kentsel dönüşüm projelerinin önemine dikkat çekerek, Barış Mahallesi’nde, tapu devirlerinde yüzde 82’yi bulduklarını belirtirken, Çay Mahallesi’nde ise TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 415 daire için bu ay sonuna doğru hak sahipleri ile görüşmelerin başlayacağını duyurdu.
Gültak, belediye meclisinin şubat ayı ilk toplantısında, bazı meclis üyelerinin açıklamaları üzerine, Çay ve Barış mahallelerinde gerçekleşen kentsel dönüşüm projelerinde gelinen süreci ve verileri değerlendirdi. Barış Mahallesi’nde acele kamulaştırma ve bedel tespiti ile ilgili sadece 26 dava açıldığını, bu davalardan da 22’sinin sonuçlanıp hak sahiplerine bedellerinin yatırıldığını anlatan Gültak, geriye yalnızca 4 dava kaldığını ifade etti.
“Hak sahiplerinin yüzde 82’si ile anlaşma sağlandı”
Barış Mahallesi’nin, yaklaşık 100 yıllık bir mahalle olduğunun altını çizen Gültak, “Bugüne kadar hiç kimse bu mahallemize bir çivi dahi çakmamış. 415 konut, bir kreş, bir cami, bir kültür evi, yeni yollar, caddeler ve sokaklar, doğalgaz. İnsanların yaşayacağı, kent mimarisine de uygun modern bir mahalleden bahsediyoruz. Dolayısıyla 415 konutluk bir projede, hak sahipleri ile yüzde 82 oranında anlaşma sağlanıp tapu devri gerçekleşmiş. Yine bu süreçte sadece 26 dava söz konusudur. Kiraya çıkan hak sahibi vatandaşlarımızın kira ücretleri de her ay düzenli ödenmektedir” dedi.
“Belediye başkanları risk almalıdır”
Başkan Gültak, kentsel dönüşüm projelerinde, yüzde 75 çoğunluğu aradıklarına da işaret ettiği açıklamasında, çoğunluğun genel kabulü ve menfaatinin söz konusu olduğu durumlarda, yasaların kendisine verdiği yetkiyi kullanacağını dile getirdi. “Eğer belediye başkanları risk almıyorsa, o koltukta oturmasınlar” diyen Gültak, sözlerini şöyle sürdürdü; “Tahminen söylüyorum, bu ayın sonunda inşallah Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum da Mersin’e gelecek ve temel atma törenini yapacağız. Tabi açılan 26 davanın da hepsi, ‘projeyi istemiyoruz’ diyen vatandaşlarımız değil. Hisseleri nedeniyle hak sahiplerinin kendi aralarındaki anlaşmazlığı veya farklı ülkelerde yaşıyor olmalarından kaynaklıdır. Nihayetinde Barış Mahallesi, kentsel dönüşüm projesinin ilerlemesi açısından çok başarılı bir mahallemizdir.”
Çay Mahallesi’nde, bu ay içinde hak sahipleri ile görüşmeler başlıyor
Gültak, TOKİ eliyle 415 konutun tamamlandığı Çay Mahallesi’nde ise bu ayın 3’üncü haftasından itibaren hak sahipleri ile görüşmelerin başlayacağını kaydetti. Başkan Gültak, “Toplu Konut İdaresi (TOKİ) çalışanı olan Gayrimenkul Değerlendirme A.Ş. Genel Müdürlüğü personeli kentimize gelecek. Tabi Çay Mahallesi’nde rakamlar belli fakat müdürlük personeli açıklasın istiyorum. Açıkçası ‘bir babanın oğluna vermeyeceği’ rakamlar söz konusu. Dolayısıyla hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz” diye konuştu.
Akdeniz Belediye Meclisinin Gültak başkanlığında, belediye konferans salonunda gerçekleşen toplantısında ayrıca, gündeme alınan çeşitli konular karara bağlandı veya ilgili komisyonlara oybirliği ile havale edildi.

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