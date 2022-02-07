Bozdoğan: "Halkın, yoksulun ve garibanın içindeyiz"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, haksız kazanç elde etmek isteyenlere kapılarının kapalı olduğunu belirterek, "Halkın, yoksulun ve garibanın içindeyim ve hep orada kalacağım" dedi.

Tarsus Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Müdürlüklerden ve komisyonlardan gelen maddelerin konuşulduğu toplantının dilek ve temenniler bölümünde Başkan Bozdoğan bir dizi açıklamalarda bulundu.

Yıllardır alıştıkları düzeni devam ettirmek isteyenlerle yollarının ayrı olduğunu belirten Bozdoğan, "Halkın içinde, tam da olması gerektiği yerdeyiz. Halkımızın içindeyiz, köşe başındaki bir halk marketteyiz mesela. Yoksulluğun arttığı şu dönemde yürekleri ısıtmaya çalışıyoruz. Okuma salonlarında halkımızın içindeyiz, soğuk odalı gecekondular da ders çalışamayan çocuklarımıza imkanlar sağlayarak beraber ısınıyoruz. Doktor odalarında halkımızla beraberiz. Yıllardır kahvehane köşelerinde utangaç bir şekilde doktor bekleyen kadınlarımızın tebessümünde gizliyiz. Ranta, sermayeye peşkeş çekmek yerine, halkın kullanımına açtığımız parklarda, koruluklar da çocukların gözlerindeyiz" diye konuştu.

"Hizmetlerimizi halka ulaştırdığımızda doğru işler yaptığımızı hissediyoruz"

Belediyenin önceden 'sosyal yardım yönetmeliği' olmadığına değinen Başkan Bozdoğan, "Sosyal yardım yönetmeliğimizi hazırlayarak binlerce vatandaşımıza ulaştırdık. Ayrıca çocuklarımızı bilime, sanata, açtığımız akademilerle buluşturduğumuz da içimiz rahatlıyor ve doğru işler yaptığımızı hissediyoruz. 33 yıldır açılmayan köy yolunu açarken bunu halkımızla sessizce kutluyoruz. Kimsenin cesaret edemediği şu dönemde, toprağımıza sahip çıkarak gelecek nesillerin de yanında yer almış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Belediyeyi çiftlik gibi görmeye çalışanların içinde değilim"

Tüm bunlara rağmen haksız kazanç elde etmek isteyenlere kapılarının kapalı, yıllardır alıştıkları düzeni devam ettirmek isteyenlerle yollarının ayrı olduğunu vurgulayan Bozdoğan, şöyle devam etti; "Belediyeyi çiftlik gibi görmeye çalışıp, eski düzenin bir benzerini kurmaya çalışanlar kendilerine 'halk' diyorlarsa kusura bakmasınlar ben onların içinde değilim. Yoksulun, garibanın içindeyim ve hep orada kalacağım."

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