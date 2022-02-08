Mersin merkezli PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

Mersin merkezli 2 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün Suriye uzantısı YPG üyesi olduğu iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK'nın Suriye uzantısı YPG'ye üye olan ve bir dönem örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüten şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Mersin ve Gaziantep'te 5 şüpheliyi belirleyen ekipler, eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 1'i kadın 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.