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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İhracatın şampiyonları ödüllerini alıyor

İHA

İhracatın şampiyonları ödüllerini alıyor

Pandeminin etkilerinin devam ettiği 2021 yılında da ihracatını artırmayı başaran Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Birliği (AKAMİB), bir önceki yıla göre ihracatını yüzde 25,3 artırarak 896.7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, konteyner ve navlun krizi, hammadde teminindeki sıkıntılara rağmen yaptıkları özverili çalışmalarla bu başarılı çalışmaya imza atan ihracatçı firmalar, AKAMİB’in düzenleyeceği etkinlikte ödüllerini alacaklar.
İlki 22 Şubat 2022 tarihinde Adana'da bir otelde ve ikincisi 22 Mart 2022 tarihinde Kayseri’de bir otelde, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’nin de katılımıyla gerçekleştirilecek etkinliklerde, sektöründe en fazla ihracat gerçekleştiren firmalar ödül alacak.
AKAMİB Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kılıçer, “Tüm yaşananlara karşın firmalarımız üretmekten ve ihracat yapmaktan vazgeçmedi ve hem bölgemiz hem de ülkemiz ekonomisi için önemli başarılara imza attılar. Yapacağımız bu etkinlikte hem kendilerine teşekkür etmek hem de tüm firmalarımızı 2022 yılı için motive etmek istiyoruz” dedi.
İhracatçıyı bekleyen fırsatlar ve riskler konuşulacak
22 Şubat tarihinde Adana’da gerçekleştirilecek etkinlikte ayrıca ekonomi gazetecisi Güzem Yılmaz’ın moderatörlüğünde düzenlenecek “Global Ekonomi ve Politik Durum Açısından Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Sektörleri İhracatımızın Değerlendirilmesi” panelinde, ekonomist Emre Alkin, ekonomi gazetecileri Vahap Munyar, Sefer Levent ve AKAMİB Onursal Başkanı Bülent Aymen ihracatçıyı bekleyen fırsatlar ve riskleri konuşacak.

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