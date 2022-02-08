Mersin polisi trafik güvenliği konusunda bilgilendirdi

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uygulamalarla trafik güvenliği konusunda bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Yenişehir ilçesi GMK Bulvarı üzerinde uygulama yaparak, emniyet kemeri, kask kullanımı, kış lastiği, yaya önceliği, hız kuralları ve cep telefonu kullanımıyla ilgili bilgilendirme yaparak, broşür dağıttı.

Bilgilendirmede sürücülerin trafik levhaları ve yer işaretlerine uymaları, takip mesafelerini korumaları, yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermeleri, seyir halinde cep telefonu kullanmamaları, hızdan kaçınmaları, alkollü olarak araç kullanmamaları ve mutlak surette emniyet kemeri takmaları istendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.