Mersin'de kayıp konuşma engelli aranıyor

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MERSİN, (DHA)MERSİN'de yaşayan ve 2 gündür haber alınamayan, konuşma engelli Halil Tunç için arama çalışması başlatıldı.

Akdeniz ilçesine bağlı Hal Mahallesi'nde yaşayan ve konuşma engeli olan Halil Tunç, 2 gün önce evden ayrıldı. Tunç'un akşam eve gelmemesi üzerine meraklanan ailesi, sokak sokak aradı. Aramadan sonuç alamayan Tunç ailesi, polise haber vererek yardım istedi. Ekipler, Tunç'un bulunması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Halil Tunç'un yakınları da sosyal medya üzerinden fotoğraflarını paylaşarak görenlerin haber vermesini istedi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Akdeniz

2022-02-08 18:02:07



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