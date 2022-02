Başkan Seçer, kaçak su kullanımı iddialarına yanıt verdi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, meclis toplantısında, ikamet ettiği sitede kaçak su kullanıldığı iddialarının sorulması üzerine, yöneticinin ya da bahçıvanın ihmali nedeniyle para cezası uygulandığını söyledi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, meclis toplantısında, ikamet ettiği sitede kaçak su kullanıldığı iddialarına yanıt verdi. Seçer, “Bu apartman 1998’den beri orada duruyor ve bugüne kadar kimse oraya denetime gitmemiş. Benim dönemimde denetleniyor ve 2 bin 773 TL ceza kesiliyor. Yöneticinin orada bir ihmali sonucu ya da oradaki bahçıvanın ihmali sonucu bir cezayı apartman ödedi” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısının 1. Birleşimi, Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, yeni otobüs alımı ve kaldırım işgallerine ilişkin konuşan Seçer, kaçak su iddialarına da yanıt verdi.



“Mersinimize yeni limonlarımız hayırlı uğurlu olsun”

Başkan Seçer, geçtiğimiz günlerde sözleşmesi imzalanan ve eylül ayında Büyükşehir Belediyesinin ulaşım filosuna katılacak 118 otobüsle ilgili detaylı bilgiler vererek, “Ulaşım filomuza EBRD kredi ve hibesiyle kazandıracağımız çevre dostu 118 yeni otobüs için firmayla sözleşmemizi 3 Şubat Perşembe günü imzaladık. Göreve geldiğimizde 252 otobüs Mersin genelinde toplu taşıma hizmeti vermekteydi. Bu araçların 2019 itibari ile yaş ortalaması 12,3 idi. Oysa toplu taşıma literatüründe kullanılacak araçlar için genelde 10 yaş kabulü bulunuyor. Bu durumu göz önünde bulundurarak 2021 yılında teknolojik imkanları yüksek 87 adet limon otobüsümüzü filomuza katmıştık. Nisan ayında, yani yaklaşık 2 ay sonra 67 adet yeni 8,5 metrelik atak otobüslerimizi de hizmete alacağız. Bu araçların 28’ini kısa dorse olduğu için daha çok kırsalda ve Tarsus gibi sokakları dar olan bölgelerde kullanacağız. 39’u da Tarsus’ta hizmet verecek” diye konuştu.



“Yeni limonlarımızı eylül ayı itibari ile filomuza dâhil etmiş olacağız”

Limon otobüsler ve 67 atak otobüsle birlikte 2029 yılına kadar Mersin’in ulaşımda otobüs ihtiyacı kalmadığını belirten Seçer, “3 Şubat’ta sözleşmesini imzaladığımız 84’ü 12 metrelik solo, 34’ü körüklü toplam 118 CNG’li yeni limonlarımızı eylül ayı itibari ile filomuza dahil etmiş olacağız. Geçen yıl 87, bu yıl nisan ayında 67 atak, yine eylül ayında 118 limon otobüslerimizle toplam 272 otobüsümüzle 2029 yılına kadar Mersin lastik tekerlekli toplu taşıma sistemine artık yeni araç ihtiyacı olmayacak. Yani 2029 yılına kadar otobüs ihtiyacımızı karşılamış olduk. Bu 272 aracın bize güncel maliyeti toplam 712 milyon 62 bin 631 TL. 87 otobüsün ödemeleri başladı; 48 ay vadeli almıştık. 67 atak otobüs nisandan sonra yine onları 48 ay vadeli aldık. Biz bu otobüsleri uygun aldık. Bugün devrede olan, geçen yıl hizmete aldığımız her bir otobüs ile bugün yeni sözleşmeyle aldığımız her bir otobüs arasında 1 milyon TL fark var maalesef. Bu otobüslerimizle birlikte filomuzu teknolojik donanımlı, güvenli, rahat ve konforlu araçlarla gençleştirmiş ve yenilemiş olacağız. 2,7 yaş ortalamasıyla Mersin, Türkiye’nin en genç otobüs filosuna da sahip şehir olacak. Yeni araçlarımızla yakıt tasarrufu da sağlayacağız ve araçların bakım maliyetlerini azaltmış olacağız. Mersinimize yeni limonlarımız hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.



Esnafa kaldırım işgali uyarısı

Mecliste esnafa da çağrıda bulunan Seçer, kaldırım işgali yapan esnafa cezai işlem uygulayacaklarını söyledi. Seçer, “Şehrimizde; özellikle işlek caddelerimizde, esnafın yoğun olduğu bölgelerde hem Mersin merkezde hem ilçelerimizde kaldırım işgalleri vatandaşlarımız tarafından son günlerde şikayete konu oluyor. Uzun süredir bu konuda çalışmalar yapıyorduk, ancak pandemi, ekonomik krizler gibi elimizde olmayan gelişmelerden dolayı esnafımızla da bu konuya ilişkin karşı karşıya gelmemek için olumsuz bazı sonuçlar oluşmasın diye bizim arzu ettiğimiz düzenlemeleri bugüne kadar yapmamıştık. Ancak öyle görünüyor ki, her geçen gün bu sorun kat be kat artmaya başlıyor. Mersin’de trafiği yoğun olan caddelere, yaya trafiği olan caddelere çıkın; örneğin Kuvayi Milliye, GMK, İstiklal Caddesi; oradaki kaldırım işgallerinin yayaları ne kadar zor duruma soktuğunu görebilirsiniz. Burada esnafımıza kentim adına bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen yayaların trafiğine engel olacak şekilde kaldırım işgallerine son verelim. Bunlar yasalara aykırıdır. Biz bu konuda çalışmalarımızı bundan sonra aralıksız, amasız, fakatsız, lakinsiz olarak yasalara uygun şekilde sürdüreceğiz. Bu işgalleri yapanlar hakkında da cezai işlemler başlatmak zorunda kalacağız” şeklinde konuştu.



Başkan Seçer, kaçak su kullanımı iddialarına yanıt verdi

Toplantıda, bir meclis üyesi Başkan Seçer’in ikamet ettiği sitede kaçak su kullanıldığına ilişkin iddiaları gündeme getirdi. Başkan Seçer, iddialara yönelik olarak, “Siyasi hayatta her birimize alçakça saldırılar, iftiralar olabilir ama bunun bir akılla, izanla bağdaşan tarafı da olur. İnsan okuduğu metni doğru okuyamıyorsa ya da aktaramıyorsa bunun içerisinde bir art niyet var demektir” dedi.

İddiaları haberleştiren basın kuruluşlarına yönelik çok sert ifadeler kullanarak, “Medya gruplarına söyleyecek bir sözüm yok. En alçak ifade bile alçak kalır, o derece” diyen Seçer, şöyle devam etti: “Ben 1998 yılında yapımı tamamlanan Neptün Yalı Sitesinde oturuyorum. Adının ‘yalı’ olduğuna bakmayın, 34 dairelik bir apartman. Her arkadaşımın oturduğu apartmanda olduğu gibi bu apartmanın da bahçesi var, bu apartmanın da havuzu var ve bu bahçeler, bu havuzlar yeraltı sularından büyük bir oranda doldurulur ya da oradaki peyzaj bakımı yapılır. Oturduğum apartman da böyle. 2009 yılında o apartmana taşındım. Orada oturduğum süre boyunca da ne yönetici oldum ne de yönetim kurulunda ya da denetim kurulunda yer aldım. Aidatımızı belirlerler, aidatlarını öderiz. Mümkün olduğunca da iyi bir sakin olduğumuzu ifade etmek için alınan her karara da çok itiraz etmeden saygı duyarız ve katkımızı yaparız. Benim oturduğum ‘lüks’ site böyle bir yer. 98 model bir apartman dairesi. Birçoğunuz benden daha güzel daha lüks bir apartmanda oturuyor olabilirsiniz onu da söyleyeyim. Ama son derece de mütevazı olan evimden de apartmanımdan da komşularımdan da memnunum. Bunu da ifade edeyim.”

Yönetime geldiklerinde MESKİ ile ilgili geçmişten gelen bazı sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Başkan Seçer, “Gerçekten özellikle abone konusunda inanılmaz bir karışıklığın, kayıtsızlığın, kurumu zarara uğratacak bazı uygulamaların olduğunu defaatle söyledim. Biz, encümen üyelerimiz de bilir, MESKİ’de abone ile ilgili yaptığı yolsuzluktan dolayı Mut’ta memurun memuriyet hayatına son verdik encümen kararıyla. Biz bu konuların üzerine bu kadar hassasiyetle gidiyoruz. Kaçak su kullanmak hırsızlığın daniskasıdır, tekrar söylüyorum. Şimdi bu ‘kaçak su mu, değil mi’, o alçakça iftiraları atan alçaklara da buradan cevap vereceğim. Dedim ki; her taraf denetlensin. Abonelikler yoksa işlem yapılsın, ceza yazılsın, abonelikleri yapılsın. Bu arada da az önce söylediğim sitelerin bahçelerindeki artezyenlerin kayıtlı olup olmadığı da kontrol edildi. Bakın şimdi size açıklayacağım konuyu birçoğunuz bilmiyorsunuzdur belki de. Bu sitenin artezyenden su kullandığı iki ayrı saati var. Artezyende saat mi olur? MESKİ kanuna göre olur ya da İSKİ kanuna göre olur ya da mevcut mer’i kanuna göre. Siz yeraltı suyunu kullandığınız zaman mutlaka gelip sular idaresinin bir sayaç koyması lazım. Neden koyuyor? Diyor ki; ‘bahçeyi suluyorsan senden atık su bedeli almam. Ama havuz kullanıyorsan ve onun boşaltma esnasında bunu kanalizasyona, sisteme gönderiyorsan ya da bir fabrikada proses suyu olarak kullanıyorsan, bunu sisteme veriyorsan senden atık su bedeli alırım’. Şimdi bizim oturduğumuz apartmanın bahçesinde de böyle iki saat var. İki saate de kontrole sürekli geliniyor” ifadelerini kullandı.



“Bugüne kadar gelen giden, kayıt altına alan olmamış ama biz kayıt altına almışız”

Seçer, konuyla ilgili apartmanına 2 kontrolörün geldiğini ve inceleme yaptığını belirterek, “Bunu anlatmaktan da hicap duyuyorum ama bakıyorlar, diyorlar ki; ‘bu ne’. Saate bakıyorlar, bahçe sulanan yani atık su vergisi ödemeyen saat ya da bedeli ödemeyen. Diğer tarafta da havuzu doldurulan saat var. ‘Siz demek bunların tamamını bu şekilde dolduruyorsunuz’ deyip, geriye dönük faturaları da inceliyorlar. Tamı tamına 2 bin 773 TL para cezası kesiyorlar. Bu apartman 1998'den beri orada duruyor ve bugüne kadar kimse oraya denetime gitmemiş. Benim dönemimde denetleniyor ve 2 bin 773 TL. Arkadaşlar hepinizin başına gelebilir. Bu konu o zaman bana geldi, dedim ki; ‘Bakın bana çok şikayet geliyor, insanlar gerçekten mustarip’. Bugüne kadar gelen giden olmamış, kayıt altına alan olmamış. Ama biz kayıt altına almışız apartmanda ve bu bana söylendi. Dedim ki; ‘ceza varsa kessinler ben hakkıma düşeni ödeyeceğim; 34 daire var, 34’e bölün hakkıma düşeni öderim’. Yöneticinin orada bir ihmali sonucu ya da oradaki bahçıvanın ihmali sonucu bir cezayı apartman ödedi” diye konuştu.

Kendisine yöneltilen iftiraya karşılık yanıt veren Başkan Seçer; “Diyor ki; ‘oradaki bu tutanağı tutan işinden edilmiş’. 2 kişi tutanak tutmuş. Biri; Ferdi Sola. Bu devam ediyor mu çalışmaya? Devam ediyor. Bir diğeri; Derviş Akçel. Peki bu Derviş Akçel’in neyi oluyor Zöhre Akçel? Eşi oluyor. Şu anda nerede çalışıyor? Zöhre Akçel şu anda Mersin Sular İdaresinin Abone İşlerinde çalışıyor. İnsanda biraz utanma, sıkılma, ar, namus olur. Biraz insanlar birine çamur atarken okur, inceler. Hele hele bir siyasetçi iseniz, hele hele yüksek mevkilere gelmişseniz. Diyorlar ki; ‘Orada başkanın yakın akrabalarının oturduğu lüks site’. Sitem orada; Neptün Yalı Sitesi. Eğer bir tane birinci dereceden akrabam, ikinci dereceden akrabamın olduğu ispat edilsin, ben belediye başkanlığından istifa edeceğim. Ama bunları ispat etmeyen başta medya ve acemi siyasetçiler, eğer bunları ispat edemezse müfteridir, alçaktır, namussuzdur. Ben bu kadarını söylüyorum. Bu söz nereye giderse gitsin cevabını da bekliyorum. Bunların ispatını bekliyorum, ispata davet ediyorum” dedi.

