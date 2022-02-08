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Mersin'de kayıp konuşma engelli aranıyor

DHA

Mersin'de kayıp konuşma engelli aranıyor


MERSİN, (DHA)MERSİN'de yaşayan ve 2 gündür haber alınamayan, konuşma engelli Halil Tunç için arama çalışması başlatıldı. 
Akdeniz ilçesine bağlı Hal Mahallesi'nde yaşayan ve konuşma engeli olan Halil Tunç, 2 gün önce evden ayrıldı. Tunç'un akşam eve gelmemesi üzerine meraklanan ailesi, sokak sokak aradı. Aramadan sonuç alamayan Tunç ailesi, polise haber vererek yardım istedi. Ekipler, Tunç'un bulunması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Halil Tunç'un yakınları da sosyal medya üzerinden fotoğraflarını paylaşarak görenlerin haber vermesini istedi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Akdeniz
2022-02-08 18:02:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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Mersin'de kayıp konuşma engelli aranıyor
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Mersin'de kayıp konuşma engelli aranıyor
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