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Seçer: "Türkiye'nin en ucuz ekmeğini satıyoruz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Ekmek fiyatları yönetime geldiğimizde 3 yıl önce 75 kuruştu, şu anda 1 lira"

İHA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, piyasada ekmeğin 2,5 TL'den satıldığını belirterek, "Yönetime geldiğimiz 3 yıl önce 75 kuruştu bu şehirde ekmek fiyatları. Şu anda 1 TL. Halk Ekmeklerde satılan Türkiye'nin en ucuz ekmeği" dedi.

Seçer: "Türkiye'nin en ucuz ekmeğini satıyoruz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Ekmek fiyatları yönetime geldiğimizde 3 yıl önce 75 kuruştu, şu anda 1 lira"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, piyasada ekmeğin 2,5 TL’den satıldığını belirterek, “Yönetime geldiğimiz 3 yıl önce 75 kuruştu bu şehirde ekmek fiyatları. Şu anda 1 TL. Halk Ekmeklerde satılan Türkiye’nin en ucuz ekmeği” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Şubat Ayı 1. Birleşim Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. MEREK Halk Ekmek Büfeleri önünde oluşan kuyrukların gündeme gelmesi üzerine konuşan Başkan Seçer, tam kapasite çalışan fabrikanın arıza vermediği sürece günlük 70 bin ekmek ürettiğini söyledi. Yönetime geldiklerinde 75 kuruştan satılan ekmeğin şu anda 1 TL’den vatandaşlara ulaştığını ifade eden Seçer, Türkiye’de Halk Ekmekler arasında en ucuz ekmeği sattıklarını söyledi. Seçer, “Biz ekmek kulübelerinin önünde bu kuyrukların olmasını arzu etmeyiz. Bu, hayat pahalılığının bir sonucudur" diye konuştu.
“Fırıncılar da sıkıntılar yaşadığını ifade ediyorlar”
Mersin’de esnafın ekmeği 2,5 TL’den sattığına dikkat çeken Seçer, “Fırıncılar da sıkıntılar yaşadığını ifade ediyorlar. Sadece Mersin’de değil, Türkiye’nin her tarafında. Bir kere bu böyle biline” ifadelerini kullandı. Fırıncılar Odasından aldığı rakamları paylaşan Seçer, Mersin’in günlük 1 milyon ekmek ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek, “Bunun içerisinde üretimim 70 bin. Yani yüzde 7” diye konuştu. Bu üretimle piyasayı regüle edip fiyatları ucuzlatamayacağını kaydeden Seçer, “Böyle bir gerçek yok. Bunu kendileri de biliyor. Bunu da yapma şansınız yok. Akıl var, mantık var. Fırıncı da ekmek yiyecek, para kazanacak. Burada bir ayrım yapın. Biz bu 70 bin ekmeği gelir durumu görece olarak iyi aileler için üretmiyoruz. Bunu anlayışla karşılamaları gerekiyor vatandaşlarımızın” şeklinde konuştu.
Her yere ekmek kulübesi istendiğini belirten Başkan Seçer, “Mahalle ismi vermeyeceğim. Sosyoekonomik olarak varlıklı yerlere daha önce konmuş. Şimdi olsa ben koymam. Kaldıramıyorum da. Bu sefer feryat figan. ‘Bak burada vardı, kaldırdın, niye böyle yaptın?’ Daha önce bir muhtar veya bir farklı aracı oraya o kulübeyi koydurmuş. Ama yine isim vermeyeyim, gerçekten sosyoekonomik olarak daha görece olarak gelir düzeyi düşük yerlerde, semtlerde yok. Daha yeni birkaç yere yeni koydurdum” dedi.
“Bizim şu anda toplam 42 adet satış noktamız var”
Halk Ekmek Büfelerindeki satışla ilgili de bilgi veren Başkan Seçer, şunları söyledi;
“Bizim şu anda toplam 42 adet satış noktamız var. Günde 3 servis yapılıyor. 7 araç ve 7 şoför bunların dağıtımını yapıyor. Sabah 06.00, öğlen 11.30, öğleden sonra da 14.00’te servisler yapılıyor. Bir müşteriye 3 taneden fazla veremiyoruz, çünkü lokantacılar bunu istismar ediyor. Bu noktalarda çalışanların tamamı kadın ve kendi hesaplarına bunu yapıyorlar. Bizim maaşlı elemanlarımız değil. Onlara biz belirli bir kâr haddi vermişiz. Farklı destekler de sunuyoruz. O kulübelerde kooperatif ürünleri gibi, Girit ekmeği, açık ekmek gibi. Bu tip ekmeklerin satışını da yasal çerçevede yapıyorlar. Zaten bunlar Maliyeye kayıtlı kulübeler ya da satışçılar, kişiler. Yasa dışı da bir durum söz konusu değil."
Başkan Seçer, Toroslar’da yeni imar çalışmalarında belediye hizmet alanları içerisinde bir ekmek fabrikası yeri ayarlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini hatırlattı. Bu fabrikada standart dışı üretimler de yapabileceklerini belirten Seçer, Çölyak hastaları için İstanbul’dan tedarik ettikleri glütensiz ekmeklere değinerek, “Glütensiz ekmek üretelim. Biliyorsunuz Çölyak hastaları çok muzdarip. Ben İstanbul Belediyesinden bedel ödeyerek o ekmekleri alıyorum, bedelsiz olarak Çölyak hastalarına dağıtıyorum. Yani benim üretimim olmadığı halde sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde bunları yapma gayreti içinde olan bir belediye başkanıyım” ifadelerine yer verdi.
“Şu anda 4. Çevreyolunda ne görüyorsanız 3. Çevreyolu da o şekilde olacak”
Mecliste 3. Çevreyolunda tadilat çalışmasına ihtiyaç duyulduğunu belirten bir meclis üyesi, çalışmalara ne zaman başlanacağını sordu. Başkan Seçer, kısa bir süre içerisinde çalışmalara başlayacaklarını duyurarak, “Başlamak üzereyiz, eli kulağında. Tamamen yeniliyoruz. Göçmen Kavşağında fore kazık çakan ekipmanları bekliyoruz. Çünkü orada yanlış bazı imalatlar yapılmış yıllar önce. Çok tehlike arz eden yerler var. Biz üstünkörü de yapmayıp oraları sağlamlaştıracağız. O tahkimatları fore kazıklarla yapacağız ve 4. Çevreyolu ayarında, aynı ebatta, aynı ölçülerde yine güvenlik şeridi, bisiklet yolu. Ne görüyorsanız şu anda 4. Çevreyolunda, 3. Çevreyolu da o şekilde olacak” dedi.
“Biz Kırmızı Lacivert İşhanını yıkmak zorundayız. Yoksa halkın tepesine çökecek”
Bir meclis üyesinin belediye binasının ne zaman ve nereye taşınacağı, taşınılan yerin kira maliyeti gibi konularda bilgi istemesi üzerine açıklamalarda bulunan Başkan Seçer, şunları söyledi: "Belediyenin yeni taşınacağı yerler Marina Vista, bu arada inşaatı başlatamadık, Aralık ayında ihaleye çıktık. Bütün belediyelerde olduğu gibi birçok ihalemize teklif veren olmadı. Bir tanesi de buydu. Fiyatlar oynuyor, döviz düşüyor, yükseliyor ama 24 saat esaslı çalıştırıp o kaybedilen süreyi yine kazanacağız. Şu anda ihale aşamasında. Biz Kırmızı Lacivert İşhanını da yıkmak zorundayız. Yoksa halkın tepesine çökecek orası. Çünkü tehlike arz ediyor. Raporları da var. Oralar taşınmak zorunda. O bina yıkılma tehlikesi geçiriyor. Bakın orada otopark vardı tekrar kiraya vermedik."
Mecliste birimlerden gelen 24, komisyonlara havale edilen 6 olmak üzere toplam 30 madde görüşüldü. Meclis toplantısında, 100 adet CNG’li otobüs projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) temin edilecek finansman için Büyükşehir Belediyesi ile söz konusu banka arasında imzalanacak olan kredi sözleşmesi ve diğer belgeleri imzalama yetkisi Başkan Seçer’e verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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