Tarsus'ta sanayi esnafına kaynar ikramı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal hizmetleri arasında yer alan kaynar ikramı, Tarsus’ta 82 Evler Mahallesi’nde bulunan Sanayi Çarşısı esnafına da sunuldu.

İkram sırasında, esnaf ve çevredeki vatandaşlar kaynara yoğun ilgi gösterdiler. Üzerine ceviz de konulan sıcak kaynarları afiyetle içen esnaf, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkürlerini ilettiler.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında kaynarlar, aşhanede usta ellerde hazırlanıyor. Tarsus’ta pazartesi günü Yarenlik Alanı ve cumartesi günleri ise Kültür Park önünde uygulanan kaynar ikramı, diğer günlerde ise gelen taleplere göre farklı noktalarda gerçekleştiriliyor.

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