Mersin’deki tuvaletlere saldırılar sürüyor Mersin Büyükşehir Belediyesinin Berdan Barajı mesire alanında yaptığı tuvaletin asma tavanı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından söküldü

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus’ta Berdan Baraj bölgesi Devlet Parkı mesire alanına yaptırılan tuvaletlere bir saldırı daha gerçekleştirildi. Tuvaletin asma tavanını yerinden söken ve fayansları kıran kimliği belirsiz saldırganlar, elektrik aksamı ile tuvalet içinde yer alan diğer aparatları da söktü.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, park ve mesire alanlarında halkın hizmetine sunulan tuvaletlere saldırılar sürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus ilçesi Berdan Baraj bölgesi Devlet Parkı mesire alanında yaptırılan tuvaletler kimliği belirsiz kişiler tarafından yine saldırıya uğradı.



Tuvaletler kullanılamaz hale geldi

Kadın ve erkek bölümlerinin yanı sıra özel gereksinimli bireylerin kullanımı için ayrı alan bulunan tuvaletin asma tavanını yerinden söken kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, elektrik aksamını ve tuvalet içinde yer alan diğer aparatları da söktü. Fayansların kırıldığı saldırıda, elektrik panosu yanında bulunan kabloların da kesilerek çalındığı tespit edildi.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin düzenli olarak temizleyip bakımını yaptığı tuvaletlere yapılan tahribatların önlenmesi için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.