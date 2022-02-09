Mersin'de kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.

Kentte dün geceden bu yana etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Yenişehir ilçesinde 10 katlı binanın çatısı, fırtına nedeniyle yerinden sökülerek, park halindeki araçların üzerine düştü. Araçlarda hasar oluştu. Ekipler, uçan çatı ve devrilen ağaçları temizlemek için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Yenişehir Soner AYDIN

2022-02-09 10:31:33



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