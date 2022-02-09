Akdeniz’de bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı

– Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi Hamidiye Mahallesinde bir evden 2 kamyon atık malzeme ve çöp çıkarıldı. Belediye ekipleri, çöpleri çıkardıktan sonra evi temizleyerek dezenfekte etti.

Akdeniz Belediyesi, halkın temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentte yaşam hakkını korumak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hamidiye Mahallesi 4302 sokaktan gelen kötü kokular sonrası bir evde çöp biriktirildiği ihbarını alan Akdeniz Belediyesi ekipleri vakit kaybetmeden harekete geçti. Çevreye yayılan kötü kokular nedeni ile mahalle sakinlerinin şikayette bulunduğu eve giden Akdeniz Belediyesi Çevre Kontrol ve Temizlik ile Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, evin her bir odasının eski eşyalar ve çöplerle dolu olduğunu tespit etti.

Evin temizlenmesi için ivedilikle hareket eden ekipler, gerekli tüm önlemleri aldıktan sonra çalışma başlattı. Saatler süren çalışma sonucu temizlik ekipleri, evde kıyafetten mutfak gereçlerine, demirden onlarca plastik ürüne kadar 2 kamyondan fazla atık malzeme ve çöp çıkarttı.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, bu tarz münferit olayların ilçede zaman zaman yaşandığını dile getirerek, "Çevre ve halk sağlığını korumak bizim öncelikli görevlerimiz arasında yer alıyor. Vatandaşlarımızın benzeri durumlarda belediyemize bağlı ekipleri bilgilendirmelerini rica ediyoruz. Aksi takdirde sağlığın her şeyden önemli olduğunu bir kez daha hissettiğimiz böylesi önemli günlerde hastalıklara da davetiye çıkarmış oluruz. Başta korona virüs salgını olmak üzere halk sağlığını tehdit eden her türlü olumsuzlukla mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

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