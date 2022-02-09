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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toroslar'da ibadethanelerin temizliği yapıldı

İHA

Toroslar'da ibadethanelerin temizliği yapıldı

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ibadethanelerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Düzenli olarak yapılan çalışmalarla vatandaşlar, daha sağlıklı bir ortamda ibadet etme imkanı bulurken, belediye Covid19 salgınıyla mücadelede halk sağlığını önceleyen t tedbirleri elden bırakmıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince ibadethanelerdeki halılar, halı yıkama makinesiyle yerinde yıkanarak hijyenik hale getirilirken, avlu, tuvalet, kapı kolları ve ayakkabılık gibi temasın olabileceği tüm yüzeyler dezenfekte ediliyor.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, önceliklerinin vatandaşların sağlığı olduğunu belirterek, "İbadethanelerimizi evimiz gibi görüyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde özel bir ekip oluşturduk. Evlerimizde yaptığımız temizlik ne kadar önemliyse ibadethanelerimizin temizliği de bir o kadar önemli. İlçemizde korona virüse karşı gerekli tüm önlemleri alıyoruz. İbadethanelerimizin temizlik ve dezenfeksiyonunu düzenli olarak yapıyoruz. Amacımız, hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla ve huzur içerisinde ibadetlerini gerçekleştirmesidir. Hemşehrilerimizden de isteğimiz sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmalarıdır. Bu salgını el birliğiyle atlatacağız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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