Komşular ihbar etti, evden 2 kamyon çöp çıktı

MERSİN, (DHA)MERSİN'in Akdeniz ilçesinde, komşuların kötü koku ihbarıyla harekete geçen ekiplerin temizleyip, dezenfekte ettiği evden 2 kamyon atık malzeme ve çöp çıkarıldı.

Akdeniz Belediyesi ekipleri, Hamidiye Mahallesi 4302 Sokak'taki evden kötü kokular geldiği ihbarıyla harekete geçti. Ekipler, çevreye yayılan kötü koku nedeniyle mahallelinin şikayette bulunduğu eve gitti. Akdeniz Belediyesi Çevre Kontrol ve Temizlik ile Zabıta Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, evin her odasının eski eşyalar ve çöplerle dolu olduğunu tespit etti. Saatler süren çalışma sonucu temizlik ekipleri; kıyafetten mutfak gereçlerine, demirden onlarca plastik ürüne kadar evden 2 kamyon atık malzeme ve çöp çıkardı.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, bu tarz olayların ilçede zaman zaman yaşandığını dile getirerek, "Çevre ve halk sağlığını korumak bizim öncelikli görevlerimiz arasında yer alıyor. Vatandaşlarımızın benzeri durumlarda belediyemize bağlı ekipleri bilgilendirmelerini rica ediyoruz. Aksi taktirde sağlığın her şeyden önemli olduğunu bir kez daha hissettiğimiz böylesi önemli günlerde hastalıklara da davetiye çıkarmış oluruz. Başta koronavirüs salgını olmak üzere halk sağlığını tehdit eden her türlü olumsuzlukla mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Akdeniz

2022-02-09 13:13:50



