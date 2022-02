Nişanlı çift, komşu kadını ziynet eşyası için uyutup, boğarak öldürdü

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de Fikriye Eke (62), oturduğu binanın asansöründe ölü bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan komşusu T.O. adlı kadın ile nişanlısı R.E., Eke'yi ziynet eşyaları için içeceğine uyku ilacı katıp, boğarak öldürdüklerini itiraf etti.

Olay, 7 Şubat günü Mezitli ilçesi Menderes Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Fikriye Eke, oturduğu binada asansörde komşuları tarafından hareketsiz bulundu. İhbar üzerine adrese giden sağlık ekipleri, Eke´nin hayatını kaybettiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmayan Fikriye Eke'nin ölümünü şüpheli bularak soruşturma başlattı.

EVLERİNE MİSAFİR OLMUŞ

Ekipler, Fikriye Eke'nin son olarak komşusu T.O. adlı kadının evine misafirliğe gittiğini tespit etti. Gözaltına alınan T.O. ve nişanlısı R.E., ilk sorgusunda çelişkili ifadeler verdi. Ancak bir süre sonra nişanlı çift, Fikriye Eke'yi, ziynet eşyalarını almak için içeceğine uyku ilacı katıp uyuttuktan sonra boğarak öldürdüklerini itiraf etti.

CESEDİ ASANSÖRE KOYMUŞLAR

Şüpheliler Fikriye Eke'nin üzerinde bulunan değerli ziynet eşyalarını ve telefonunu aldıklarını, yaklaşık 3 saat sonra da cesedi asansöre bırakıp, kabini giriş kata indirerek apartmandan ayrıldıklarını, dolmuşla Atatürk Parkı´nın sahil kısmına geçip, cep telefonunu denize attıklarını anlattı. Şüphelilerin itirafı üzerine denizde arama yapan dalgıçlar Fikriye Eke'nin cep telefonuna ulaştı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2022-02-09 13:42:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.