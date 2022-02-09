Tıra çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

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Mersin’in Tarsus ilçesinde tıra çarpan kamyonun şoförü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Tarsus Pozantı Damlama mevkisinde meydana gelen kazada, M.Ç.’nin kullandığı 06 AP 6916 plakalı kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden ve sürücünün ismi öğrenilemeyen 16 TA 864 çekici plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 06 AP 6916 plakalı kamyonun kupa bölümü hasar gördü. Kupa içinde sıkışan sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı M.Ç. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

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