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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Telefon gaspçıları yakalandı

İHA

Telefon gaspçıları yakalandı

Mersin'de bir şahsı darp ederek 2 adet cep telefonunu gasp ettikleri ileri sürülen 4'ü çocuk 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesinde Ö.F.K. adlı şahsın darp edilerek 2 adet cep telefonunun gasp edilmesi olayıyla ilgili yapılan çalışmada, olayın şüphelisi olduğu belirlenen Ö.Ç. ile suça sürüklenen 18 yaşından küçük 4 çocuk, çalınan cep telefonlarıyla birlikte yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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