Telefon gaspçıları yakalandı

Mersin'de bir şahsı darp ederek 2 adet cep telefonunu gasp ettikleri ileri sürülen 4'ü çocuk 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesinde Ö.F.K. adlı şahsın darp edilerek 2 adet cep telefonunun gasp edilmesi olayıyla ilgili yapılan çalışmada, olayın şüphelisi olduğu belirlenen Ö.Ç. ile suça sürüklenen 18 yaşından küçük 4 çocuk, çalınan cep telefonlarıyla birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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