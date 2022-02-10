Sertavul Geçidi ulaşıma kapandı

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Mersin'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi, yoğun kar yağışı, tipi, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, Sertavul Geçidi'nde gündüz saatlerinden itibaren kar, sis, buzlanma ve tipi etkisini gösterdi. Sertavul Geçidi, kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle trafiğe kapatıldı. Karaman Mut güzergahında D715 yolunda bulunan bin 650 rakımlı geçit dün de tır geçişine kapatılmıştı.

Karayolları ekiplerinin yolun yeniden açılması için çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.