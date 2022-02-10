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Mersin'de ocak ayında 29 köpek yeni yuvalarına kavuştu

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersinli hayvansever gönüllülerin birlikte başlattığı iş birliği sayesinde Ocak ayında 29 köpek sıcak yuvalarına kavuştu.

Mersin'de ocak ayında 29 köpek yeni yuvalarına kavuştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersinli hayvansever gönüllülerin birlikte başlattığı iş birliği sayesinde Ocak ayında 29 köpek sıcak yuvalarına kavuştu.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi bünyesindeki Kaşlı Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, hayvanların kısırlaştırılması, bakımı ve rehabilitesi için çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da patili dostların sahiplendirilmesi amacıyla iş birliği yapıyor. Gönüllü hayvanseverler Bulut Zeka ve Duygu Canpolat ile iş birliği yapan Büyükşehir Belediyesi, sadece Ocak ayında 29 köpeği yeni yuvalarına kavuşturdu. Sahiplendirilen köpeklerin kurulan sıcak yuvalarda takipleri de yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile de iş birliği yapan ikili, sahiplendirme adına açtıkları sosyal medya hesapları üzerinden hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlarla iletişim kuruyor. Zeka ve Canpolat, yeterli şartları oluşturduğunu düşündükleri ailelere köpekleri teslim ediyor. Bulut Zeka, ‘cakil_golge’, Duygu Canpolat ise ‘duygu134’ sosyal medya hesapları üzerinden bu çalışmayı yürütüyor.

“Öncelikli hedefimiz hayvanların birer sıcak yuvaya sahip olmaları”
Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Kaşlı Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Hünkar Yıkılmaz, hayvanların sahiplendirilmesinin kendileri için en önemli unsurlardan biri olduğunu belirterek, “Çünkü bakımevleri geçici bakımevleri, barınaklar değil. Kedi ve köpeklerin uzun süreli olarak burada kalmasından yana değiliz. Bu nedenle alındığı ortama bırakmaktan da ziyade öncelikli hedefimiz hayvanların birer sıcak yuvaya sahip olmaları” dedi.
Sahiplendirme çalışmalarına da değinen Yıkılmaz, hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşların sahiplen.mersin.bel.tr adresine girerek veya bakımevini ziyaret ederek sahiplendirme işlemi yapabileceklerini belirtti.

“Tüm vatandaşlarımızı ziyarete bekliyoruz”
Terrier ve küçük ırklar olan köpeklerin dış ortamda tek başına yaşama şansına pek sahip olmadıklarını ifade eden Yıkılmaz, bakımevinde bulunan ve 1 yaşından büyük olan patili dostları sahiplendirmekte zorluk çektiklerini ifade etti. Yıkılmaz, gönüllülerle yaptıkları işbirliğine de değinerek, “Ocak ayı içerisinde arkadaşlarımızla birlikte yapmış olduğumuz çalışmalarda, onların da sosyal medya üzerinden yapmış oldukları tanıtımlar sonrasında 29 adet terrier ve diğer küçük ırk köpeklerimizin sahiplenilmesini sağladık” diye konuştu.
Mersin’deki tüm hayvansever derneklerin yanı sıra yerel hayvan koruma görevlisi kimlik kartı olan herkesle çalışmayı istediklerini söyleyen Yıkılmaz, “Zaten onlarla besleme konusunda birlikte yapmış olduğumuz çalışmalar var. Fakat sahiplenme konusunda da özellikle onların desteklerini bekliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı da ziyarete bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yapan hayvansever gönüllülerden Bulut Zeka, hayvanları iyileştirmeye ve rehabilite etmeye çalıştıklarını kaydederek, “Sonrasında güzel ailelere kavuşturuyoruz onları. Bu kavuşturma sonrasında da biz onların peşlerini bırakmıyoruz, uzun dönemler onları takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Sahiplendirme gönüllülüğünü arkadaşı Duygu Canpolat’la yaptıkları bir sohbette planladıklarını söyleyen Zeka, “Biz bir baktık ki bu işin içindeyiz ve tam 1 ayda 29 canı, güzel yuvalara kavuşturduk ve şu anda hepsi çok mutlu, sağlıklılar. Hiçbir sıkıntıları yok” dedi.
Mersin’deki tüm hayvanseverlere de seslenen Zeka, “Hayvanseverlik, sadece evde oturarak klavye başında değil, buraya gelinerek bu hayvanların daha iyi yerlere, daha iyi koşullara nasıl sahip olacağını planlamaktan geçer. Umarım herkesin vicdanına, yüreğine dokunmuş oluruz” diye konuştu.
10 yıldır hayvan gönüllüsü olan Duygu Canpolat, amaçlarının hayvanları sıcak yuvalara kavuşturmak ve takibini yapmak olduğunu vurgulayarak,“1 ay gibi çok kısa bir sürede 29 köpeği büyük ve küçük ırk olmak üzere sahiplendirdik. Şu an hepsi çok mutlu. Onları mutlu görünce biz de çok mutlu oluyoruz. Hayvan sahiplendirme yaparken sosyal medyayı kullanıyoruz. Biz bu çalışmaya Ocak ayında başladık ve sahiplendirmelere bundan sonra da devam edeceğiz. Lütfen satın almayın sahiplenin ve barınakları sık sık ziyaret edin. Elinizden geldiğince sahaya çıkıp bu hayvanlara siz de dokunun” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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