Mersin'de çocuklar robot tasarlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’nin 2021 yılının Ağustos ayında Tarsus’ta açtığı Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi’ne kayıtlı 170 çocuk, tasarladıkları robotlarla bilimin ışığında hayallerinin peşinden koşuyor. Çocuklar, şehir dışında katıldıkları yarışmalardan kente başarıyla dönüyor.

2021 yılının Haziran ayında kurulan ve Ağustos ayında açılan atölyede çocuklar, 3D yazılımdan oyun geliştirmeye kadar pek çok çalışmaya katılıyor. Tasarladıkları robotlarla birçok etkinlikte yer alan çocuklar, ülke genelinde düzenlenen yarışmalarda ise çeşitli başarılar elde etti. Ulusal Oyun Geliştirme Yarışması’nda 2’ncilik ödülü, Manisa Ulusal VEX Robotics Yarışması’nda jüri özel ödülü, Adana Uluslararası VEX Robotics Yarışması’nda ise enerji ödülü alan çocukların yeni hedefi Mart ayında İstanbul’da katılacakları VEX Robotics Yarışması’ndan başarıyla dönmek.



“Burada bütün eğitimler ücretsiz”

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi Sorumlusu Emre Aşkın, Şehit Kerim Mahallesi’ndeki atölyede 170 çocukla çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, “Burada çocuklarla robotik kodlama, 3 boyutlu tasarım ve oyun geliştirme gibi konuları çalışıyoruz. Ülke genelinde düzenlenen yarışmalara hazırlanıyoruz ve buralara takım çıkartıyoruz. Aynı zamanda çocukların günlük hayattaki problem çözme becerilerini geliştirmek için de onlara ek çalışmalar sunuyoruz. Burada bütün eğitimler ücretsiz olarak sağlanmakta. Başvurmak isteyenler geldiklerinde kayıt işlemleri sağlanıyor” dedi.

Çocuklardan 13 yaşındaki İlkim Su Urgun, Eylül 2021’de atölyeye başladığını vurgulayarak, “Ben zaten bu tür şeylere yatkındım. O yüzden hevesle başladım. İlk önce kodlamayı öğrendik” diye konuştu.

Şu anda kodlama, devre ve robot yapabildiğini dile getiren Urgun, “İleride meslek sahibi olduğum zamanlarda çok ihtiyaç duyabileceğimi düşünüyorum. Benim teyzem robotik kodlama öğretmeni. Ben de onun gibi öğretmen olmak istiyorum” şeklinde konuştu

13 yaşındaki Okan Nakuz, tasarladıkları robotlarla yarışmalara katıldıklarını belirterek, “Burada kodlama hakkında daha fazla bilgi kazandım. VEX turnuvaları hakkında bilgi kazandım ve tinkercad gibi 3D yazılım programlarını da öğrenmiş oldum. Çok güzel bir atölye, teknoloji açısından çocuklara bilgi dolu şeyler öğretiyor” ifadelerini kullandı.

13 yaşındaki Mehmet Delebi ise “Burası olmasaydı annem beni bir dershaneye gönderecekti. Ben derslerime çalışıp sınavlara girecektim. Normal bir hayat sürecektim. Ama burayı gördüm. Şimdi hayallerimin peşinden koşuyorum” dedi.

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