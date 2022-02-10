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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Su, Mut’ta muhtarların sorun ve taleplerini dinledi

İHA

– Mersin Valisi Ali İhsan Su, muhtarlarla toplantılara Mut ilçesinden başladı. "Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları" kapsamında Mut'ta muhtarlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen Vali Su, ilçedeki vatandaşlarla da buluştu.

Vali Su, Mut’ta muhtarların sorun ve taleplerini dinledi

– Mersin Valisi Ali İhsan Su, muhtarlarla toplantılara Mut ilçesinden başladı. “Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları” kapsamında Mut’ta muhtarlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen Vali Su, ilçedeki vatandaşlarla da buluştu.
Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Ali İhsan Su, Mut Ziraat Odası toplantı salonunda ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıya, Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Mut Kaymakamı Batuhan Bingöl, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, bölge müdürleri, kurum müdürleri ile ilçe muhtarları katıldı.
Vali Su, buluşmada yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığının genelgesi gereğince muhtarların sorunlarını dinlemek ve mevcut problemlerin daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını sağlamak amacıyla bu toplantıları gerçekleştirdiklerini söyledi. Muhtarların dile getireceği sorun ve talepleri son derece önemsediklerini kaydeden Su, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşlara hizmet etmek için her zaman görevinin başında olduğunu vurguladı. Muhtarlarla buluşma toplantılarını her ilçede sürdürmeye devam edeceklerini belirten Su, toplantının hayırlı olmasını diledi.
Toplantıda daha sonra muhtarlar tek tek söz alarak, temsil ettikleri mahallelerin sorun ve taleplerini ilgili kurum müdürlerine doğrudan iletti.

Vali Su, vatandaşlarla da buluştu
Vali Su, Mut temasları kapsamında vatandaşlarla da buluştu. Halk Eğitim Merkezinde Valilik tarafından düzenlenen programda, vatandaşların sorun ve taleplerini ilk ağızdan dinlemek ve sohbet etmek amacıyla bu buluşmayı gerçekleştirdiklerini ifade eden Vali Su, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının 7 gün 24 saat boyunca görevinin başında, vatandaşın hizmetinde olduğunu vurguladı.
İl genelinde sağlık ve diğer sektörlerde yapılan yatırımlara da değinen Su, Mut OSB’de yapılmakta olan yatırımlar ile Mut ilçesine yönelik yapılan çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verdi.
Vatandaş buluşmasının ardından Mut Halk Eğitim Merkezindeki Kilim Dokuma ve Bağlama Yapım Atölyesini ziyaret ederek, kursiyerlerle sohbet eden Su, burada bağlama ustası ve sanatçısı Ali Rıza Yılmaz’dan türkü dinledi.
İlçe programları kapsamında son olarak Yazalanı Mahallesi Cemevini ziyaret eden Vali Su, Doğu Akdeniz Tahtacı Kültür Eğitim Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği Mut Şube Başkanı ve Cemevi Yöneticisi Mehmet Baki ve beraberindekilerle sohbet etti. Ziyarette Dernek Başkanı Baki, Cemevine yapılan hizmet ve desteklerden dolayı Vali Su’ya teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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