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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toros Üniversitesi ile Akdeniz Belediyesi arasında işbirliği protokolü

İHA

Toros Üniversitesi ile Akdeniz Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Toros Üniversitesi ile Akdeniz Belediyesi arasında işbirliği protokolü

Toros Üniversitesi ile Akdeniz Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Toros Üniversitesi Bahçelievler Kampüsü senato odasında gerçekleşen protokole, Rektör Prof. Dr. Ömer Arıöz, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Toros Üniversitesi Genel Sekreteri Reşit Aşkın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fügen Özcanarslan ve akademisyenler katıldı.
İmzalanan protokol kapsamında Akdeniz Belediyesi ve Toros Üniversitesi işbirliğinde toplumların sağlık düzeyinin yükseltilmesinin ön koşulunun kadın sağlığının en iyi duruma getirilmesi olduğu bilinci ile dezavantajlı bölgelerde, geleneksel yapı ile yaşayan, sınırlı gelir ve düşük eğitim seviyesine sahip kadınların, temel olarak kadın sağlığı sorunları, üreme sağlığı ve cinsellik, temizlikbeslenme, gebelik ve aile planlaması gibi konularda farkındalıklarının arttırılması, önleyici sağlık davranışları noktasında rol almalarını teşvik etmek amacıyla bir dizi seminer ve eğitim çalışması yapmak ve bu kapsamda yapılacak olan seminerlerin devamlılığının ve etkililiğinin arttırılması amacıyla kurum ile kuruluşlar arası koordinasyonlu, çok taraflı, eşgüdümlü ve disiplinli yaklaşıma yönelik işbirliğinin sağlanması amaçlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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