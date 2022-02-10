Tarsus’ta evde çıkan yangında yaşlı adam öldü

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Mersin’in Tarsus ilçesinde evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti.

Yangın ilçeye bağlı Yeni Mahalle 4021 Sokak No 12’deki iki katlı müstakil evin, 2. Katında çıktı.

Alınan bilgiye göre, evde tek başına yaşadığı öğrenilen Mustafa Ötebaş (81) isimli adam, iddiaya göre evin mutfak bölümünde bulunduğu sırada henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Çıkan yangında ağır şekilde yaralanan yaşlı adam, ardından vücudunun büyük bölümünün yanması neticesinde olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. 112 ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Emniyet birimleri olayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.

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