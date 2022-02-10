Tarsus’ta evde çıkan yangında yaşlı adam öldü

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesinde iki katlı evin mutfak kısmında çıkan yangında Mustafa Ötebaş (81) hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yeni Mahalle 4021 Sokakta 2 katlı evin ikinci katında yangın çıktı. Evde tek başına yaşadığı öğrenilen Mustafa Ötebaş, iddiaya göre evin mutfak bölümünde bulunduğu sırada çıkan yangında alevlerin arasında kaldı. Ağır şekilde yaralanan Ötebaş, evden çıkamadı. Alevleri fark eden komşuların ihbarı ile olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, Vücudunun büyük bölümünde yanıklar olan Ötebaş da evden çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mustafa Ötebaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-02-10 20:52:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.