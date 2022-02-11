Yeniceliler, Büyükşehir Belediyesi Mobil Mutfak Tırından 3,5 TL’ye 3 çeşit yemek yedi

– Mersin Büyükşehir Belediyesinin Mobil Mutfak Tırı, Mersin’in dezavantajlı bölgelerinde dar gelirli ailelerin evlerine yemek ulaştırmaya devam ediyor. İlçeleri sırasıyla gezen tır, Tarsus’a bağlı Yenice Mahallesinde de kuruldu. Tırda pişen ve 3,5 TL’ye ulaştırılan yemeklere bölge halkı büyük ilgi gösterdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesinin projelerinden biri olan ve aile bütçesine önemli katkı sağlayan Mahalle Mutfaklarının mobil hali olan Mobil Mutfak Tırı, her geçen gün daha fazla vatandaşa ulaşmaya devam ediyor. İlçe ilçe gezerek dezavantajlı bölgelerde dar gelirli yurttaşa 3,5 TL’ye 3 çeşit yemek sunan Mobil Mutfak Tırı, Tarsus’un Yenice Mahallesinde de kuruldu. Yenice’de Atatürk Caddesi üzerinde hizmet veren Mobil Mutfak Tırında pişirilen lezzetli yemeklere, yağmurlu havaya rağmen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



“Dar gelirli olan bizlere çok iyi oldu”

Yenice’de Mobil Mutfak Tırından yemek alan Songül Özgün, “Dar gelirli bizler için çok iyi oldu. Allah bin kere razı olsun Vahap Seçer’den” dedi.

İlk kez 3 çeşit yemeği 3,5 TL’ye aldığını ve memnun olduğunu belirten Türker Erdal ise “İlk defa rastladım bugün. Bundan sonra da devam ederse memnun oluruz” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Süleyman Yılmaz ise uygun fiyata yemek aldıkları için memnun olduğunu vurgulayarak, “3,5 liraya 3 çeşit yemek aldık. Yemekler güzel, fiyatı da uygun” ifadelerini kullandı.

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